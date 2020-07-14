台北市商業會搭橋　借道義烏助台商拓銷國際

▲台北市商業會7月13日舉辦兩岸與國際經貿交流座談會,台北市商業會理事長吳發添。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

為在當前國際經貿變局中，替台商尋覓商機，台北市商業會13日下午舉行「兩岸與國際經貿交流座談會」，邀中華民國工商建研會青年團等8團體青年菁英蒞會，台北市商業會理事長吳發添表示，當前台商拓銷不易，商業會可扮演「橋樑」角色，透過緊密合作，協助台商藉由大陸義烏等地成熟的物聯網，一帶一路與世界接軌的便利性，自大陸內貿、推及至邊貿，進而擴展至外貿。

吳發添表示，台北市商業會於1993年成立兩岸經貿事務委員會，他當時擔任主任委員，20年來與30多個姐妹會合作，與大陸各地台商協會建立緊密聯繫，並連續參加20年的廈門工博會（台交會），還有義烏國際小商品博覽會、魯台經貿洽談會、湘台會等。

▲台北市商業會7月13日舉辦兩岸與國際經貿交流座談會。（圖／記者陳政錄攝）

在累計相應能量後，吳發添受訪時指出，本次舉辦座談會，一方面是希望在疫情、中美貿易摩擦、台灣《反滲透法》，以及ECFA是否續簽等不確定因素下，與青年菁英共商新的商業思維和模式；另一方面，台北市商業會可協助台商對接義烏的商貿資源，譬如台商想要販售產品，商業會可協助其對接在義烏的生產商、物流渠道，台商只要投入資金、技術，即使無法親臨現場，也能一同賺全世界的錢。

吳發添表示，雖疫情影響人流往來，但對貨物貿易影響較小，大陸與中東、歐盟的一帶一路沿線商貿和與俄羅斯、東協國家的邊境貿易亦逐步恢復，在此之下，台灣的優勢在於軟實力，以及多年「一卡皮箱闖天下」累計的龐大客戶資源，可結合大陸義烏等地，已發展完善的「一帶一路」鐵路路網，和小商品製造能量，發展新型的貿易、合作模式。

他也補充，面對複雜的國際經貿局勢，台灣應積極參與國際各團體的運作，以擴大台商市場，商會也將不餘遺力的建言政府應有所作為。



座談會上，台北市商業會還安排蒞會成員，就「越南投資展望」、「變局中的經貿交流與區域整合」、「產業的文創變革」、「台灣青年赴大陸發展之趨勢與機會」、「青年未來展望」等領域，進行專題分享；義烏台商協會榮譽會長、中華民國中南美經貿協會第五屆理事長陳棟樑藉自身經驗，分享疫情對兩岸及國際經貿的影響，元禾法律事務所陳明欽主持律師，針對反分裂法、反滲透法及香港國安法等在兩岸經貿交流上，應留心注意事項予以剖析，中華民國國際跆拳道聯盟推廣協會鄭家銓博士，亦就其在兩岸體育健康產業之創新創業的實務經驗與大家分享。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦