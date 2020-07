加州再度封城！確診數近33萬　洛杉磯、聖地牙哥僅提供線上授課

▲加州再次實施封城防疫措施。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情仍未停歇,加州的確診數更直逼33萬,州長紐森13日宣布實施新的防疫措施,形同再度封城;佛州單日激增1.5萬確診,打破全美紀錄。而美國疫情最嚴重的四個州分別是紐約州、加州、佛州與德州,而這些州新冠肺炎確診數都能排進全球前10,超越許多國家。

根據《路透社》報導,加州州長紐森(Gavin Newsom)13日宣布,全州所有的酒吧都須關閉,餐廳、電影院與動物園的室內場所必須停止營業;另外在疫情最嚴重的30個郡縣,教堂、健身房與理髮廳也要停業,包括洛杉磯郡、聖地牙哥郡和橘郡,約占加州80%人口。

Wear a mask for essential workers, for your neighbors and for your loved ones. Together we can slow the spread! #YourActionsSaveLives pic.twitter.com/LkcF9Q0AzW