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雞、羊超幸運一個月！12生肖「農歷5月運勢」曝…鼠友面臨愛情考驗

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文／湯鎮瑋

從每月的職場工作、理財投資、人際桃花等整體運勢詳細預測，是幫助您安排重要事項的參考依據！讓您在良辰吉時謀定而後動，錢鼠年壞運閃開、好運不間斷！

國曆：6/21～7/20　農曆：5月

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

鼠：（★）運勢急轉直下的一個月。職場上面對上司和同事的質詢，要做好妥善的應對準備，不可疏忽大意。在財運方面，要儘量選擇穩健保守的投資專案，以免衝動做出錯誤的投資決定。感情方面，將感受到戀人對你的質疑和不滿。

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【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

牛：（★★）本月各方面進行都較為辛苦。不論錢財、事業都會見有突發性的壞事衝擊，不可急進，只可穩守及在人際關係上尋求支持，記著不貪不謀、不做就不會出錯，也不可胡亂開支花費。感情上易有破裂，切莫意氣用事。

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虎：（★★★★）因有福星高照，這個月的運勢大有起色！工作上絕不能錯過力爭上游的大好時機！若能妥善經營職場人際，更有加分作用；正財發展也會因此而更上一層！本月感情上將有美麗際遇，無論單身或有伴都有甜蜜進展！

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兔：（★★★）職場意外之事增多，不妨多請教女性同事或長官，她們能提供你相當受用的見解。財運不太穩定，雖有小小入帳，但最好存起來，不要亂買。感情方面需慎防小人從中破壞，切勿隨便輕信謠言，耐心溝通，可減少些爭執。

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龍：（★★★★）運程漸入佳境，工作多半得心應手，正是大展才華的良機，若能創新和變化，就能為職場增添新意。不過要特別關注理財，慎防花銷無制。感情方面易翻舊帳而爭吵，別再糾結於過去了，未來才是兩人須同心努力的。

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蛇：（★★★）職場吉星相挺，若能利用善於溝通的優勢，拉攏人心，工作進展會順暢許多。不過這個月仍是財運不濟的局面，不宜進行投資或賭博，就連玩電動也要適可而止。感情方面需多加投入瞭解彼此的需要，以穩固感情。

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馬：（★）整體運勢不振的月分，心態要沉潛，但行動仍需積極。職場上少說話多做事，千萬不可被表象所迷惑而放鬆警惕。財運上易有意外耗損，理財保守為上，少點娛樂享受吧！容易受生活瑣事煩擾，感情運欠佳，鬧矛盾的多。

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羊：（★★★★★）歲合之月，運有回升之勢。不妨運用時間進修專業相關課程，提升自我價值，為日後升職打下基礎。理財投資運氣較少，宜安守本分，對正財之外的賺錢之道不動妄想。感情運一分耕耘就有一分收獲，好消息不遠了。

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猴：（★★★）費心勞神的一個月，職場時有力不從心之感，別氣餒！往目標前進就好。財運低迷，分清輕重緩急，該省則省。感情須用心培養，珍惜對方付出就能更順利。單身者有朋友熱情牽線，可望認識新對象。

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雞：（★★★★★）福星匯聚的一個月！正是全心工作的好時機，但在人際經營上要多費心思，以免為小人算計而不知。財運也由低轉高，適宜投資創業或購置物業。
❤紅鸞星動，桃花運旺盛，切莫勿三心兩意，以免得不償失。

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狗：（★★★★）事業吉星相挺，正是奮勇向上、力爭表現的大好時機，謹防忙中出錯，切勿貪快。不過財運較弱，留意門禁及消防安全，預防無妄之災。感情上需換位思考，多包容對方，主動關懷，便可打破僵局，重歸於好。

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豬：（★★★★）揮別壞運氣，本月運勢看漲！職場貴人多，只要願意花更多時間心力在工作上，也會得到相應的成果。財運漸好，但勿孤注一擲，也不宜一味跟風。想要維持良好的感情關係，相處時要重質不重量，有共同目標一起成長很重要。

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湯鎮瑋12生肖農曆5月

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