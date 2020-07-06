國民黨桃園市黨部搬家越搬越小！　邱奕勝：接地氣年省租金百萬

▲國民黨桃園市黨部喬遷，黨主席江啟臣(右三)希望「新家帶來新的未來」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部6日喬遷辦公室，新家位於桃園區成功路上，黨主席江啟臣表示，市黨部搬新家，除了要加強地方服務向下紮根，也要有新思維、新作法，希望「新家帶來新的未來」；由於這是黨部第3次搬家，外界指出越搬越小，市黨部主委、也是桃園市議長邱奕勝說，地方不大，但100坪新家已夠用，期搬到1樓更接地氣。

▲▼前縣長吳志揚指出，黨部新家天花板有黨徽12道光芒，期大家同心再為國民黨爭光。（圖／記者楊淑媛攝）

據指出，在早年一黨獨大的年代，國民黨桃園市黨部原位於成功路頭、桃園國小前的一棟大樓，兩層樓的黨部，每層350坪共700坪，氣派寬敞，因黨產爭議，於2013年9月搬到桃園區中正路桃園信用合作社大樓六樓，整層的大樓 有200坪。近年來，國民黨在桃園淪為在野、黨產被凍結後，考量到租金的問題，6月底合約到期，租下成功路上的1、2樓店面，做為黨部辦公室。

國民黨桃園市黨部由最早完全執政年代的成功路頭，搬到中正路六樓後，國民黨在地方大小選舉，氣勢越來越弱，這次再搬到成功路上，黨工及黨員們紛紛高喊「成功路再出發，2022成功執政」，展現出藍營人士支持議長邱奕勝，參選下屆桃園市長的態勢。

邱奕勝表示，搬到新家的黨部可年省租金百萬，且更接地氣。「國民黨現在看起來比較弱，但我們比較客氣、比較熱忱」，而且在13個選區，到處都聽得到，國民黨議員比較認真也比較優秀，不會為作秀而作秀，這就是國民黨未來能夠重新站起來最大支柱及本錢；而每一個政黨都會碰到低潮的時候，都會有起有落的時候，但是我們不會在低潮的時候懷憂喪志，失去信心，反而更加堅強。

國民黨桃園市黨部喬遷啟用活動，除了黨主席江啟臣蒞臨，國民黨前縣長吳志揚、桃園市的4名立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、張育美和副議長李曉鐘、黨團總召林政賢、副總召李柏坊、黨團執行長徐玉樹、黨籍市議員陳美梅、蘇家明、林正峰、呂淑真、褚春來、朱珍瑤、陳姿伶、張桂綿、徐其萬、舒翠玲、黃敬平、復興區長游正英、無黨籍總召市議員李家興、石門水利會長呂芳堅、中壢區漁會總幹事黃德汶等人到場。

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