　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撙節公帑婉拒餽贈　高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為彰顯對於廉潔風氣之重視，高雄榮民總醫院臺南分院於2020年廉政會報中，舉行「廉政楷模」表揚活動，由王瑞祥院長親自主持頒獎，高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」。

▲高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

高榮台南分院政風室表示，「公務員廉政倫理規範」的規範對象為適用公務員服務法之人員，惟醫院員工多數為契約聘僱之人員，為建構廉潔醫療環境，2018年4月國軍退除役官兵輔導委員會函請各榮總（含所屬分院），將契約聘僱之醫事及行政人員全部納入「公務員廉政倫理規範」的適用對象。廉政楷模表揚內涵包括員工對於「公務員廉政倫理規範」的落實，以及推動機關「興利防弊、節省公帑」等具體作為，期藉由防貪登錄及獎勵廉能彰顯醫院對廉潔風氣的重視，進而帶動社會各界支持醫院「拒受餽贈」的立場，共同守護廉能政府價值。

▲高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2020年度由各單位推薦具有廉潔與效能事蹟之優秀員工進行參選，經評審選拔，由秘書室技術員盧彥廷當選「廉政楷模」，並由王瑞祥院長公開頒獎表揚及嘉勉，其廉政事蹟為婉拒餽贈、承辦業務恪盡職責，且撙節公帑頗具成效等面向，受獎人也分享了在職場上曾遇過的「廉政小故事」，顯見員工對於「公務員廉政倫理規範」的認同與支持。

盧彥廷畢業於國立陽明大學醫學工程研究所，原醫學工程專業領域的他，2017年10月委以重任承接醫院環保業務，靠著一股熱忱，利用公餘進修充實自己，短短1年內取得甲級廢（汙）水處理專責人員、甲級廢棄物處理專業技術人員、甲級空氣汙染防制專責人員、甲級毒性化學物質專業技術管理人員等環保專業證照，及行政院公共工程委員會核發之採購專業證照。

▲高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧彥廷身上幾乎都帶著側背包，隨時記錄相關資料，讓醫院在廢棄物、廢水、空氣污染、毒化物等相關內容申報與管理，以及環境教育、菸害防制、登革熱防治等面向，都能達到相當高的水準。在其經辦設備維修，恪遵廉政倫理規範，不收受廠商餽贈財物，並充分瞭解其它醫療院所狀況及市場行情，辦理採購案件都能落實訪價及比價程序，有效撙節公帑，經辦其它業務均能依法行政，權衡利弊得失，為該院營造優質的醫療環境，足為同仁楷模。

盧彥廷從學生時期就熱心公益，曾赴帛琉擔任資訊志工1年，協助該國管理網路伺服器及維護各單位電腦，並開辦3次電腦教學課程，展現全球公民社會力量，更在閒暇時，不畏辛勞南北奔波，擔任新北市紅十字會水上安全救生員義務在烏來服勤，維護“游”客的生命安全。盧彥廷說，自己在「一輩子做好一件事」的啟示下，幫助需要幫助的人，繼續把愛傳下去，讓社會到處充滿愛。

 超級經典、一用上癮

ET快訊
台中街頭獻唱周杰倫歌！　本尊突現身旁聽…「豪氣掏高額小費」
快訊／威力彩連44槓！下期頭獎上看18.3億　就等你買了
熊貓外送員嗆「教育客人」！拒上3樓等超時：餐點吃完囉…竟公布
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人間佛教閱讀研討會首場　南台別院講述佛法真義

撙節公帑婉拒餽贈　高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」

奇美樂展「貝多芬音樂節」　聆賞樂聖經典21把典藏名琴輪番獻聲

力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團

聊起來全是淚！長期「傻被戴綠帽」星座男Top3揭曉...你也憨直過頭？

熊貓外送員偷喝飲料！「親手交貨」畫面曝光　foodpanda回應了

民團六步一跪為樂生請命　衛福部還原「開工始末」：造成誤解很遺憾

【英語多益通】中日大雨災情不斷，發布警報的英文是？

涮嘴雞排引長長人龍！老闆11字「關心小孩」真相藏洋蔥　網卻毛炸：終身陰影

影／樂生自救會「六步一跪」苦行10小時　19時30分終抵衛福部...提2訴求！

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

許光漢一見好看的西瓜秒拔　何炅傻眼「那麼小你摘了？」

人間佛教閱讀研討會首場　南台別院講述佛法真義

撙節公帑婉拒餽贈　高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」

奇美樂展「貝多芬音樂節」　聆賞樂聖經典21把典藏名琴輪番獻聲

力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團

聊起來全是淚！長期「傻被戴綠帽」星座男Top3揭曉...你也憨直過頭？

熊貓外送員偷喝飲料！「親手交貨」畫面曝光　foodpanda回應了

民團六步一跪為樂生請命　衛福部還原「開工始末」：造成誤解很遺憾

【英語多益通】中日大雨災情不斷，發布警報的英文是？

涮嘴雞排引長長人龍！老闆11字「關心小孩」真相藏洋蔥　網卻毛炸：終身陰影

影／樂生自救會「六步一跪」苦行10小時　19時30分終抵衛福部...提2訴求！

困牆裡哀號2天！她「自製探照器」撈出小奶貓　1年養成傲嬌主子

12生肖為什麼老鼠排第一？　青埔芝芭里「鄉土文物館」報您知！

氣壓變化爆炸？美兩棲艦「好人理查號」或燒好幾天...陸海空消防全出動

魔鬼上司出車禍　醒來身體住著另一個靈魂！47歲影帝曾是銷售王

快訊／「被看一眼」怒殺人！高雄舞廳砍人案　主嫌遭聲押

快訊／衝刺數位綁定！三倍券申購逼近1200萬人次大關

少吃多動不一定會瘦！營養師曝「計算體脂」重要性　減重不等於減肥

東森寵物雲全台突破100家！7/18霸氣再開6店　毛孩吃喝玩樂一次購足

二軍交流賽／王政順再見轟狂掃6打點　兄弟逆轉台電

最年輕短命！南市警局長周幼偉「未滿1年被拔官」　高層鬥爭揭序幕

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

比醫生好賺！這一行月入20萬...全台僅200人

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

搭9小時車！羅小妹凌晨4點現身回鑾路上

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

更多熱門

相關新聞

日月光攜手高榮　連兩年服務偏鄉社區醫療

日月光攜手高榮　連兩年服務偏鄉社區醫療

在高雄市衛生局長林立人的見證下，由日月光集團行政長汪渡村與高雄榮民總醫院院長林曜祥，共同簽訂「樂齡360照護——偏鄉關懷列車二部曲」備忘錄，代表日月光與榮總將實現「主動關懷偏鄉、醫療不中斷」的目標，更擴大醫療服務區域至屏東縣九如、竹田、崁頂、萬丹、長治等偏鄉地區，持續致力於平衡醫療資源的落差。

高榮台南分院啟動防疫管制

高榮台南分院啟動防疫管制

高榮台南分院名家揮毫送春聯

高榮台南分院名家揮毫送春聯

高榮台南分院高齡樂活長照成果展

高榮台南分院高齡樂活長照成果展

陸金昌百歲壽辰

陸金昌百歲壽辰

關鍵字：

撙節公帑餽贈高榮台南分院盧彥廷廉政楷模

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

八點檔天王爆吃軟飯！

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

快訊／台中麗寶樂園斷軌列車故障

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面