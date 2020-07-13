撙節公帑婉拒餽贈　高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」

▲高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為彰顯對於廉潔風氣之重視，高雄榮民總醫院臺南分院於2020年廉政會報中，舉行「廉政楷模」表揚活動，由王瑞祥院長親自主持頒獎，高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」。

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高榮台南分院政風室表示，「公務員廉政倫理規範」的規範對象為適用公務員服務法之人員，惟醫院員工多數為契約聘僱之人員，為建構廉潔醫療環境，2018年4月國軍退除役官兵輔導委員會函請各榮總（含所屬分院），將契約聘僱之醫事及行政人員全部納入「公務員廉政倫理規範」的適用對象。廉政楷模表揚內涵包括員工對於「公務員廉政倫理規範」的落實，以及推動機關「興利防弊、節省公帑」等具體作為，期藉由防貪登錄及獎勵廉能彰顯醫院對廉潔風氣的重視，進而帶動社會各界支持醫院「拒受餽贈」的立場，共同守護廉能政府價值。

2020年度由各單位推薦具有廉潔與效能事蹟之優秀員工進行參選，經評審選拔，由秘書室技術員盧彥廷當選「廉政楷模」，並由王瑞祥院長公開頒獎表揚及嘉勉，其廉政事蹟為婉拒餽贈、承辦業務恪盡職責，且撙節公帑頗具成效等面向，受獎人也分享了在職場上曾遇過的「廉政小故事」，顯見員工對於「公務員廉政倫理規範」的認同與支持。

盧彥廷畢業於國立陽明大學醫學工程研究所，原醫學工程專業領域的他，2017年10月委以重任承接醫院環保業務，靠著一股熱忱，利用公餘進修充實自己，短短1年內取得甲級廢（汙）水處理專責人員、甲級廢棄物處理專業技術人員、甲級空氣汙染防制專責人員、甲級毒性化學物質專業技術管理人員等環保專業證照，及行政院公共工程委員會核發之採購專業證照。

盧彥廷身上幾乎都帶著側背包，隨時記錄相關資料，讓醫院在廢棄物、廢水、空氣污染、毒化物等相關內容申報與管理，以及環境教育、菸害防制、登革熱防治等面向，都能達到相當高的水準。在其經辦設備維修，恪遵廉政倫理規範，不收受廠商餽贈財物，並充分瞭解其它醫療院所狀況及市場行情，辦理採購案件都能落實訪價及比價程序，有效撙節公帑，經辦其它業務均能依法行政，權衡利弊得失，為該院營造優質的醫療環境，足為同仁楷模。

盧彥廷從學生時期就熱心公益，曾赴帛琉擔任資訊志工1年，協助該國管理網路伺服器及維護各單位電腦，並開辦3次電腦教學課程，展現全球公民社會力量，更在閒暇時，不畏辛勞南北奔波，擔任新北市紅十字會水上安全救生員義務在烏來服勤，維護“游”客的生命安全。盧彥廷說，自己在「一輩子做好一件事」的啟示下，幫助需要幫助的人，繼續把愛傳下去，讓社會到處充滿愛。

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