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高榮台南分院名家揮毫送春聯　社區團聚炒熱年味

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▲高雄榮民總醫院台南分院為歡慶迎接金鼠春節的到來，特舉辦「金鼠開運迎新春，歲末揮毫贈春聯」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄榮民總醫院台南分院為歡慶迎接金鼠春節的到來，特舉辦「金鼠開運迎新春，歲末揮毫贈春聯」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高榮台南分院為迎接金鼠春節到來，舉辦「金鼠開運迎新春，歲末揮毫贈春聯」活動，邀請台南市省初書畫研究學會5名書法家現場揮毫，讓病患、家屬細細品味手寫春聯，體會感受墨韻飄香的年節氣氛，並安排精彩的葫蘆絲演奏、金翅舞及一系列懷舊金曲，讓病患、家屬及永康區里長共享濃厚春節味與熱鬧氣氛。

▲高雄榮民總醫院台南分院為歡慶迎接金鼠春節的到來，特舉辦「金鼠開運迎新春，歲末揮毫贈春聯」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南分院王瑞祥院長表示：在春節前辦理贈春聯，融和文學內涵與書法藝術，邀請連通賢老師、陳金宏老師、張圭嫻老師、賴家礽老師及王華慶老師等書法名家親臨揮毫現場，感受書法家筆端所透現出來的書法藝術魅力風采，接續而來的新年歲次為庚子鼠年，高榮南院為歡度年節，特別安排府城忘齡樂團、海濤慈悲基金會台南分會、中華人文藝術美學關懷聯合會、大目降鼓樂醬玩樂團為大家帶來精采的舞蹈、歌曲、樂器演奏等，與病患、住民及家屬共享新春年節的喜氣：展望新的一年，預祝各位長輩與現場所有人員「身體健康」、「鼠一鼠二」、「鼠年行大運」。

▲高雄榮民總醫院台南分院為歡慶迎接金鼠春節的到來，特舉辦「金鼠開運迎新春，歲末揮毫贈春聯」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

表演活動開始，由府城忘齡樂團長輩及病友帶來「恭喜恭喜」、「迎春花」加賀谷宮本式的音樂演奏，俏皮可愛的鼠年裝扮，獲得現場來賓熱烈的讚賞；海濤慈悲基金會台南分會表演「海草」、「小城故事」、「高山青」帶動唱，熱情有活力的引領，讓在場長輩忘情的直揮手與一同高歌；中華人文藝術美學關懷聯合會，安排華麗的「金翅舞」及優雅的「春風吻上我的臉」、「海角天涯」；壓軸的「大目降鼓樂醬玩樂團」由87歲的張蘭蘭女士及鄭國基老師領軍，吹響葫蘆絲及薩克斯風，「樂齡‧樂活‧樂學」的精神，帥氣有勁的演出，在旁的家屬紛紛指著張蘭蘭女士，鼓勵病患：「她87歲學葫蘆絲樂器，咱們要學她」；現場嘉賓與民眾都被這歡樂的氣氛所感染，全都跟著拍手，讓整個高榮南院充滿喜氣。

▲高雄榮民總醫院台南分院為歡慶迎接金鼠春節的到來，特舉辦「金鼠開運迎新春，歲末揮毫贈春聯」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

春聯揮毫活動，王瑞祥院長、潘潔慧副院長、醫療部陳建達主任、藥劑科林榮安主任、護理部周惠千主任、醫管室黃春男主任及永康區復興里吳秋明里長、中興里楊家銘里長、安康里王君哲里長及復華里王嵐里長共同執筆，分別寫下「高榮南院恭賀新年快樂」10個開筆大字，期許未來一年順心如意鼠於您。完成書寫後，共同舉起所寫下之開筆字合影拍照，並由王瑞祥院長頒發感謝狀予5位書法家及表演單位，場面既熱鬧又溫馨。

 
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