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高榮台南分院高齡樂活長照成果展　阿公阿嬤一起來獻藝

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▲面對銀髮浪潮的來臨，高雄榮民總醫院臺南分院致力推動預防照顧，照護民眾健康更是不遺餘力，期許長輩們可以快快樂樂攜手一起慢慢地變老。（圖／記者林悅翻攝）

▲面對銀髮浪潮的來臨，高雄榮民總醫院臺南分院致力推動預防照顧，照護民眾健康更是不遺餘力，期許長輩們可以快快樂樂攜手一起慢慢地變老。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為提供預防級延緩失能，辦理「南榮全方位銀髮樂活站」服務，高雄榮民總醫院台南分院於27日辦理樂活長照成果展示，邀請永康區復興里、神州里、勝利里，及東區小東里參加課程的里民約100人共襄盛舉。

今年以「樂活」活動主軸，提供社區銀髮長輩組隊，透過才藝表演、手作DIY等方式，獲得自我肯定的機會，讓各界看見銀髮族豐厚的生命活力，各里參與者踴躍。

請繼續往下閱讀...

院長王瑞祥表示，長輩們在年輕時打拼為家庭，年紀大退休後讓大家健康老化、快樂老化，提供社區長者就近、最好的照顧，讓社區長輩活得快樂、活得健康、活得有尊嚴，高榮臺南分院一直投入很大的心力，於院內成立「長照專案小組」，由醫企室、護理部、以及高齡醫學科共同組成。從急性後期照護計畫（PAC）、出院準備銜接長照 2.0 補助計畫，並通過「長照出院準備友善醫院認證」、健保整合居家醫療計畫、預防及延緩失能照護計畫、永康區中興里與仁德區仁和里失智照護服務據點等，並於2018年1月成立「樂活日照中心」，能提供30名失能或失智長輩白天生活照顧及安排豐富多元的文康休閒活動。透過與醫療團隊成員合作，提供多元化、生活化課程服務，加強長者認知與生活技巧相關訓練、家庭照顧者支持系統，以促進健全身、心、靈的溫馨服務，增進家庭幸福。

今天的成果展示主要是讓社區居民看見台南分院在社區長照的一流服務能量與力量，除了社區共餐，社區檢篩、衛教以及很多的復能活動之外，也走入家庭提供居家護理、居家安寧、居家復健及居家服務，我們的長照樂活除關心一些平常沒有出門的長者之外，還積極的連結社區讓大家出來一起跟我們活動，這有助於長者的身心健康，也可以維持人際關係的和諧，減少生病的機會和出入醫院的次數。

高齡醫學科主任陳宣恩醫師說，不少學員上課後，走出家門、融入人群，生活變得更充實、沒煩沒惱，也更加多彩多姿；準備成果表演長達2個月，長輩們一邊隨著音樂起舞，一邊說分享：出來參加這個活動，很歡喜、很滿意，臉上洋溢滿滿幸福，並相約明年一起揪團參加，繼續為樂齡人生加分。

陳宣恩醫師表示，該院於2018年5月申請通過長照A級單位，積極輔導所屬C級據點，特別重視預防保健、活力老化到減緩失能，與銜接後端如在宅醫療及安寧緩和療護等服務，在提供預防級延緩失能「南榮全方位銀髮樂活站」方案模組之多元化、跨專業師資模組，於永康區、東區、北區、白河區、仁德區、新化區等各里辦理相關課程。

2019年更擴大舉辦年度成果展，邀請永康區復興里、神州里、勝利里，及東區小東里參加課程的里民與達人老師們共同組隊來院展現這一年來的成果，模組內達人老師們默默深耕以行動影響社區民眾，帶領長輩上台演出，包含營養課程─「我的餐盤」、高齡體適能─「扇子舞」、「世足瘋」，認知課程─「作伙來辦桌」，加賀谷音樂輔療─「桂河大橋」等，活絡銀髮人際資源，增加長輩們社會參與，造就正向自我價值的力量，展現健康、樂活的「人生智老」的長者典範。

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