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北市被國際組織標註「中國的一省」　林穎孟：被吃豆腐無敏感度

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▲▼ 台北市資訊局參與「國際開放標準組織(The Open Group)」，國籍竟被標註為「台灣-中國的一省(Taiwan, Province of China)」。（圖／林穎孟提供）

▲台北市資訊局參與「國際開放標準組織(The Open Group)」，國籍竟被標註為「台灣-中國的一省(Taiwan, Province of China)」。（圖／林穎孟提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市資訊局參與「國際開放標準組織(The Open Group)」，不過北市議員林穎孟發現，國籍竟被標註為「台灣-中國的一省(Taiwan, Province of China)」，林穎孟砲轟，我們的國籍被標示為中國一省，但北市府秘書處及資訊局竟都對此事完全不知情、後知後覺，市政府對於國際事務完全心不在焉、對台灣主權是否被中國吃豆腐竟毫無敏感度。

林穎孟表示，台北市參與國際組織是要「讓世界看見台灣」，而不是「看見中國台灣省」，要求台北市政府應針對此事向國際開放標準組織表示強烈反對，並強調台灣不是中國的一省。

林穎孟說，中國過去對台灣吃豆腐情況屢見不鮮，而在台灣全民努力下，國家地位漸受國際看見和肯定，台灣不是中國一省，市府應將國家主權捍衛工作放在心上，要有這最基本的認知。而不是毫無知覺，自己打臉自己，讓支持台灣的其他國家情何以堪，更讓台灣人民在國際上的努力功虧一簣。

對此，北市資訊局回應，國際開放標準組織(The Open Group)為國際性非營利組織，於英國登記註冊，以制訂資訊架構共通準則為目的，資訊局於會員申請書均採用「Taiwan(R.O.C)」為國籍名稱，本局於今年六月續行會籍後，始於官方網站發現國家名稱被置入為「Taiwan, Province of China」情形，並已發送信函至該組織，嚴正說明國籍更正一事，請其儘速處理，同時，也請求外交部協助交涉正名之事，若無法調整，本局將會撤出會員以表立場。

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