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葛葆萱駐印度大使　外交部：新南向政策致力深化區域經貿文化

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▲▼駐印度台北經濟文化中心代表田中光（左三）。（圖／外交部網站）

▲駐印度台北經濟文化中心代表田中光（左三）。（圖／外交部網站）

記者陶本和／台北報導

針對駐印度代表處田中光大使及亞太司長葛葆萱等新人事安排。外交部13日表示，印度是重要夥伴，近年兩國經貿人員來往不斷增加，雙邊關係也逐步升溫，我國「新南向政策」也致力深化區域經貿文化鏈結。

外交部9日部令公布最新人事，外交部政務次長由駐印度大使田中光接任；而駐印度大使，則由外交部亞東太平洋司司長葛葆萱接任，以代表名義對外。

至於駐印度大使一職，則敲定由外交部亞東太平洋司葛葆萱司長接任，以代表名義對外。葛葆萱過去曾任駐聖文森大使、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長、亞太司副司長等。

對此人事安排，外交部表示，我國向來重視與印度關係，2016年起推動新南向政策，印度即為重要夥伴之一。近年來兩國經貿人員往來不斷增加，雙邊關係逐步升溫。

另外，外交部指出，因應太平洋局勢發展，美國於2018年提出「印太戰略」，提升印度洋─太平洋戰略地位，澳洲及日本等區域理念相近國家也強調自由開放的印度洋及太平洋交流及永續成長，與我國「新南向政策」致力深化與區域經貿文化鏈結有所結合。

外交部也表示，田中光大使曾派駐澳洲、太平洋島國及印度等，前並擔任亞太司長等職，熟稔印太國家業務，在第一線深入掌握區域局勢脈動。

至於葛葆萱，外交部強調，他曾擔任聖文森國大使、駐芝加哥辦事處處長，並曾派駐太平洋島國、常駐世界貿易組織代表團、亞太司副司長，歷練完整；對印度新的人事安排適才適所，我方期待因應後疫情區域局勢快速變化，與印度等共享價值的區域夥伴深化關係，共同創造自由、民主、繁榮的印太區域。

▼外交部亞太司長葛葆萱（右） 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼外交部亞太司長葛葆萱（右） 左 徐斯儉。（圖／記者屠惠剛攝）

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