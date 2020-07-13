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恆誼化工董座救老婆捐2千萬作法事　妻亡怒討香油錢！竹聯幫打斷住持肋骨

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▲刑事局逮捕涉嫌闖禪院毆打法師暴力討錢的竹聯幫青堂成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌闖禪院毆打法師暴力討錢的竹聯幫青堂成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

位於苗栗縣造橋鄉的圓明禪院2019年連續遭黑衣人恐嚇、潑漆放鞭炮，甚至院中出家住持傳放法師還遭黑衣人入侵毆打導致肋骨骨折，被害人向警方報案指稱，竹聯幫青堂成員向該禪院住持討債新台幣2000萬元，限寺院限期歸還，否則將對住持不利，後來寺院住持趕緊退還2000萬元新台幣現金才保住一命；警方介入追查發現，指示竹聯幫到佛門清淨地討債的居然是國內知名肥料、硫酸製造大廠恆誼化工董事長何兆基（60歲），刑事局7日行動逮捕該幫6名成員及何姓富商。

▲刑事局逮捕涉嫌闖禪院毆打法師暴力討錢的竹聯幫青堂成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫青堂去年出動10多名黑衣人到該禪院毆打住持法師（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局2019年10月接獲造橋鄉圓明禪院住持報案，寺方指稱竹聯幫青堂吳姓男子日前接受何兆基委託，要向寺方討回何年先後率續以現金、匯款方式捐出2000多萬元香油錢！

原來何姓富商之前妻子罹患癌，醫師束手無策，何男則尋求宗教協助，從2019年起陸續以現金交付、匯款方式交給寺廟超過2000萬元現金，寺廟則允諾會幫何男妻子召開祈福法會、助念幫她度過難關。

但何男愛妻仍離癌過世，何姓富商傷心之餘認定圓明禪院住持傳放法師存心欺騙侵吞他捐獻鉅款，佛法仍無法救回愛妻，盛怒之下找到竹聯幫吳姓男子出面幫忙討回捐款。

竹聯幫青堂吳姓男子在去年8月18、19日陸續到該禪院討債，並教唆小弟毆打住持傳放法師，造成法師身上多處傷痕，甚至連肋骨也被打斷，寺廟心生畏懼下住持連續兩天以交出700多萬元現金、其餘匯款方式總計支付黑幫老大超過2000萬元新台幣後，這些凶神惡煞才暫時不再上門。

去年9月竹聯幫吳男發現「該禪院很有錢」「原來跟法師要錢這麼簡單！」再度率小弟上門勒索，但廟方拒絕再交付保護費，吳男還多次叫小弟上門撒冥紙恐嚇；接獲報案後刑事局偵四大隊會同苗栗縣竹南警分局、台北市刑警大隊第2、第5隊共組專案小組展開調查。

專案小組歷經9個月跟監埋伏追查，發現竹聯幫青堂吳男除涉及寺廟加重強盜罪嫌外，還涉及放高利貸及恐嚇、妨害自由等罪嫌，警方上周行動逮捕包含恆誼化工董座何兆基及竹聯幫青堂吳姓男子等7人到案。訊後並依違反加重強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪條例移送台北地檢署偵辦；檢察官複訊後裁定眾人分依5～12萬元交保候傳。

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