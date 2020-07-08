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補教「林老師」經營簽賭網站嗆：我台中的！教唆小弟恐嚇討債

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記者張君豪／台北報導

枉為人師！在高雄市某明星學區附近開設私人高中物理補習班的老師林俊宏（42歲），因玩網路職業運動賽事博弈玩出興趣，居然合夥架設賭博網站「博樂信用網」提供民眾上網下注簽賭國內外職業運動賽事，若有民眾簽賭欠債不還，就到債務人住家門口、社區大門或愛車、周遭電線桿張貼印有欠債者照片的通緝海報「欠錢不還、會有報應」，藉此騷擾被害人及其家屬，刑事局獲報後成立專案小組展開追追查。

▲刑事局偵九大隊與台中市刑大共同查獲私教老師涉嫌經營賭博網站暴力討債。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊與台中市刑大共同查獲私教老師涉嫌經營賭博網站暴力討債。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊與台中市刑大共同查獲私教老師涉嫌經營賭博網站暴力討債。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊與台中市刑大共同查獲私教老師涉嫌經營賭博網站暴力討債，台中市特勤中隊幹員攻堅破門。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊第二隊與台中市警局第三分局、市刑大第五大隊共處專案小組追查，警方調查發現「林老師」雖然在高雄市開設私教補習班教中學物理課程，但卻在台中自稱自己是角頭兄弟，若有網友簽賭欠債，動輒嗆聲自己是「我中部的！」，讓被害人誤認林男是台中地區角頭大哥。

▲刑事局偵九大隊與台中市刑大共同查獲私教老師涉嫌經營賭博網站暴力討債。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林老師集團討債會貼上精心設計的通緝海報騷擾被害人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，林男除經營賭博網站外，並設有客服人員、主管及催帳幹部，透過多層次分工方式，讓小組頭在外放版吸收會員，並鼓吹會員下注，若被害人無力償還賭債，就會教唆收帳小弟張貼海報、放鞭炮等方式騷擾恐嚇被害人，直到被害人願意償還債務才願意收手。

▲刑事局偵九大隊與台中市刑大共同查獲私教老師涉嫌經營賭博網站暴力討債。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林老師集團成員到欠債民眾住家外放鞭炮騷擾。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後根據多名被害人指控，發現被害人欠債約上百萬元就遭「林老師」集團暴力逼債，警成立專案小組報請台中地檢署溫股檢察官指揮偵辦。警方歷經半年蒐證，7月1日由檢察官指揮刑事局、台中市警方約50名警力，兵分多路分別前往台中市西屯區、台南市東區、高雄市左營區等地執行拘提及搜索，共計查獲林姓主嫌等20人到案。

警方並查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、監視器、無線網路分享器、打卡鐘、本票、存摺等、警詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、賭博及洗錢防制法等罪嫌移請台中地檢署擴大偵辦。

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