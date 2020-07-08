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社會 社會焦點 保障人權

「不還錢拖山上埋！」　竹聯仁堂育仁會兇狠逼債還搞詐騙　3人收押

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記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長涉嫌暴力討債，並且從2019年起陸續在台北士林區、新北蘆洲等地聚眾鬥毆，甚至動刀砍人，嚴重影響社會治安；警方指出，仁堂育仁會史姓組長（29歲、多項前科）討債手段相當兇殘，還準備鏟子威逼被害人付錢，否則將「拖去山上埋」，警方1日收網逮捕「鏟子哥」並帶回竹聯育仁會成員共12人。

▲刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長暴力討債販售未上市股條等違法案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長，涉嫌暴力討債販售未上市股條等違法案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長暴力討債販售未上市股條等違法案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長暴力討債，並查扣大批刀械犯罪工具。（圖／記者張君豪攝）

警方長期監控，發現育仁會幫眾在2019年12月15日在蘆洲地區KTV砍殺案、今年1月4日蘆洲薑母鴨店前聚眾導致警員到場開槍，及同年3月5日士林春酒大亂鬥幫派鬥毆事件，且該犯罪集團尚吸收多名懵懂無知未成年青少年加入幫派立威，嚴重戕害社會治安。

▲刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長暴力討債販售未上市股條等違法案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動北市警特勤隊員攻堅竹聯幫仁堂育仁會成員住處逮仁。（圖／記者張君豪翻攝）

新北地檢署簡股檢察官楊唯宏指揮刑事局偵四大隊第一隊、新北市警局三重、永和、蘆洲、新莊、新店、國軍憲指部士林憲兵隊、北市警大安、萬華分局共組專案小組，早在2019年下旬展開監控。

除了上述震驚社會的鬥毆持刀互砍事件外，警方發現育仁會幫眾今年疑似透過知名Dcard論壇刊登未上市股條販賣疑遭詐騙資訊：「Superbaxk 超X銀行（亞X數位金融科技）未上市股票（求助）」，而且根據網友上網討論，已經有被害人遭騙逾百萬元新台幣。

警方收網逮捕育仁會共12名成員，並查扣竹聯幫該堂口「忠育仁億」匾額3塊、現金新臺幣30萬元、逾140公克三級毒品卡西酮、辣椒槍、各類型棍、棒、刀等不法贓證物。警詢後依違反組織犯罪防制條例、證券交易法等罪移送新北地檢署偵辦，法院裁定包含史姓組長及重要幹部等3人收押禁見。

刑事局並呼籲：有前揭類似購買 Dcard論壇刊載未上市股票被害人勇於出面，民眾可洽新北市政府警察局三重分局（偵查員黃俊超 02-89818903分機310）、刑事警察局偵查第四大隊第一隊（02-27566334）受理相關報案偵辦事宜。

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