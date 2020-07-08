「不還錢拖山上埋！」　竹聯仁堂育仁會兇狠逼債還搞詐騙　3人收押

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長涉嫌暴力討債，並且從2019年起陸續在台北士林區、新北蘆洲等地聚眾鬥毆，甚至動刀砍人，嚴重影響社會治安；警方指出，仁堂育仁會史姓組長（29歲、多項前科）討債手段相當兇殘，還準備鏟子威逼被害人付錢，否則將「拖去山上埋」，警方1日收網逮捕「鏟子哥」並帶回竹聯育仁會成員共12人。

▲刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長，涉嫌暴力討債販售未上市股條等違法案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲竹聯幫仁堂育仁會史姓組長暴力討債，並查扣大批刀械犯罪工具。（圖／記者張君豪攝）

警方長期監控，發現育仁會幫眾在2019年12月15日在蘆洲地區KTV砍殺案、今年1月4日蘆洲薑母鴨店前聚眾導致警員到場開槍，及同年3月5日士林春酒大亂鬥幫派鬥毆事件，且該犯罪集團尚吸收多名懵懂無知未成年青少年加入幫派立威，嚴重戕害社會治安。

▲刑事局出動北市警特勤隊員攻堅竹聯幫仁堂育仁會成員住處逮仁。（圖／記者張君豪翻攝）

新北地檢署簡股檢察官楊唯宏指揮刑事局偵四大隊第一隊、新北市警局三重、永和、蘆洲、新莊、新店、國軍憲指部士林憲兵隊、北市警大安、萬華分局共組專案小組，早在2019年下旬展開監控。

除了上述震驚社會的鬥毆持刀互砍事件外，警方發現育仁會幫眾今年疑似透過知名Dcard論壇刊登未上市股條販賣疑遭詐騙資訊：「Superbaxk 超X銀行（亞X數位金融科技）未上市股票（求助）」，而且根據網友上網討論，已經有被害人遭騙逾百萬元新台幣。

警方收網逮捕育仁會共12名成員，並查扣竹聯幫該堂口「忠育仁億」匾額3塊、現金新臺幣30萬元、逾140公克三級毒品卡西酮、辣椒槍、各類型棍、棒、刀等不法贓證物。警詢後依違反組織犯罪防制條例、證券交易法等罪移送新北地檢署偵辦，法院裁定包含史姓組長及重要幹部等3人收押禁見。

刑事局並呼籲：有前揭類似購買 Dcard論壇刊載未上市股票被害人勇於出面，民眾可洽新北市政府警察局三重分局（偵查員黃俊超 02-89818903分機310）、刑事警察局偵查第四大隊第一隊（02-27566334）受理相關報案偵辦事宜。

【其他新聞】



►獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行 逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

►招「仙女班」上百名處女當後宮佳麗 涉詐財又性侵！少龍狼狽移送

►誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴

想吃豪華午晚餐



犒賞自己來吃頓好的

