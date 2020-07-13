洪水衝破堤壩！他率眾人狂奔5km「腳都在抖」：晚一點就被沖走了

▲雙豐村村支書彭芳臘回憶江西潰堤逃命瞬間 。（圖／封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

受連日降雨影響，江西鄱陽湖流域面臨1998年以來，最為嚴峻的防汛形勢，14座防洪堤甚至出現漫決。在雙峰南圩堤失守時，雙豐村村支書彭芳臘帶著大家朝高處狂奔5公里，「我現在好害怕，腳都在發抖，如果晚一點跑，我們可能都被沖走了。」

據《封面新聞》報導，緊鄰鄱陽湖饒河流域的雙豐村、雙港村災情嚴峻，而雙峰南圩堤是鄱陽湖邊上，保護他們的第一道堤壩，在1998年那次洪水成功扛過去，不過這次卻「失守」了。

「汛情第一天，家門口的街道就被淹了」，村民趙君方記得，那是7月7日之前，「我家房子在低處，漲水最快。」她沒來得及細心記下水位變化的時間，只知道水從蓋住腳背很快漲到了淹沒肚臍的位置，家當即就回不去了。待趙君方投靠到地勢較高的同村親戚家時，更多的洪水追了過來。

面對咆哮的洪水，彭芳臘作為雙豐村黨支部書記，已經3天3夜未曾合眼，但讓他痛苦和辛酸的，不是身體的疲勞，而是沒能守住雙峰南圩堤。當時他帶著村民和前來支援的武警官兵一起，忙補漏補洞，但和洪水對抗了2天，他感受到圩堤的「年老體衰」。

7月11日淩晨洪水徹底衝破圩堤，堅守終於放棄的那一刻，彭芳臘正和11個武警官兵，在分段的區域做最後的修補努力，「我們當時的心態，依然是要誓保雙峰大堤的。」但圩堤的漏水處越來越多，河水的水位線也逼近堤壩高度，他接著聽到有指揮員吶喊，「找制高點，這裡已經保不住了，先保人吧！」

熟悉地形的彭芳蠟，向周圍的11個年輕武警官兵喊「跟著我，不用怕！」就這樣，他帶著一眾人沒命的跑，一口氣跑到了5公里外。雙港鎮副鎮長周紅玲記得，她見到彭芳蠟時，聽到對方說的第一句話是「我現在好害怕，腳都在發抖，如果晚一點跑，我們可能都被沖走了。」

直到現在，彭芳蠟的腿還在酸痛中，「如果晚走一步，害了官兵們就……」他哽咽了。第一道圩堤失守，僅2個小時時間，洪水淹沒20000多畝農田，奔向部分村民的家中。

▲阻隔在洪水（左）與水庫（右）之間的堤壩，被村民視為「第二道防線」。武警官兵正在幫忙增加沙袋，加固、增高堤壩。（圖／封面新聞）

洪水漫過雙峰南圩堤後，停在了博士水庫的堤壩前，這個原本是灌溉水庫的護庫堤壩，如今倒成了阻隔洪水的最後一道防線。雙港村村支部書記彭俊英認為淹沒至少有5公尺深，「洪水沒有淹過來之前，這下面的農田位置比水庫水面低，靠著水庫灌溉。現在洪水水面倒比水庫水位線高了。」

▲雙港村村支書彭俊英的家在水庫下游，洪水水位線已經高過家裡的房頂。（圖／封面新聞）

博士水庫邊上，雙港村趙蓉芬的家有4層樓，站在家門口壘得高高的黃土上，她和同村人打望著洪水水面，那是近乎與她家2樓房頂一樣高度的水面，「這要是垮了，房子自然是淹了。」然而除了觀望，趙蓉芬拿不出其他辦法。

彭俊英的家則在水庫下游，「洪水水面至少高過房頂2層樓。」他自然理解村民的心情，「人在，堤在」，他對自己說狠話，誓要把博士水庫堤壩這道最後防線守住了。他再次給自己打氣，「我們是有信心的，把這些沙袋都壘好了，漫不過。」