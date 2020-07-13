洪水狂灌！江西550萬人受災「破萬房屋倒塌損壞」　441國中生慘遭圍困

▲江西洪災嚴重。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸長江流域豪雨不斷，多地災情嚴重，據江西省應急管理廳消息，截至12日下午3時30分，洪澇災害已致550萬人受災，萬餘間房屋倒塌或損壞。另外，江西鄱陽湖星子站12日晚間9時水位22.62公尺，超歷史0.1公尺（22.52公尺，1998年8月2日），目前仍呈上漲態勢。

綜合陸媒報導，江西省應急管理廳指出，根據各地上報，截至7月12日下午3時30分統計，7月6日開始的洪澇災害有南昌、景德鎮、九江、上饒等10個設區市和贛江新區共99個縣（市、區，含功能區）550.5萬人受災，緊急轉移安置47.5萬人，需緊急生活救助18.3萬人。

另外，農作物受災面積510.7千公頃，絕收83.9千公頃，倒塌房屋463戶1082間，嚴重損壞房屋869戶2068間，一般損壞房屋3655戶7056間，直接經濟損失81.3億元（人民幣，下同），災情還在進一步統計核查中。

▲空拍畫面。（圖／CFP）

在這次水災險情中，都昌縣大港鎮的鹽田中學一度遭洪水圍困。據該校總務處主任李華貴介紹，受附近山洪暴發和水庫洩洪影響，7月8日淩晨3時，洪水開始湧入低勢低平的鹽田中學。

李華貴表示，到了當天早上8時許，學校水深超過1公尺，最深處約1.6公尺，所有一樓教室都被水淹，學校圍牆倒塌，「最開始是一樓的女生寢室進水，我們趕緊把女生轉移到二樓以上。」

當天上午，救援人員帶來了衝鋒舟，安全轉移被圍困的學生441人、老師30人，無人員傷亡。李華貴介紹，目前學校仍在開展災後恢復工作，學生暫未返校學習。

▼鹽田中學遭洪水圍困。（圖／澎湃新聞）

另外，鄱陽湖標誌性水文站星子站12日零時水位上漲，突破了有水文紀錄以來的歷史極值。對此，大陸水利署表示，防洪工程完備，可提供安全保障。