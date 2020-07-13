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6月以來中國433條河流洪患　3789萬人受災、141人死亡

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▲▼多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）

▲多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

南方地區爆雨、洪水頻發，大陸國家水利部13日上午表示，自6月以來，全中國大陸已經有433條河流發生超警以上洪水。在此之下，累計已造成27省（區、市）3789萬人次受災，141人死亡失踪，倒塌房屋2.8萬間。

為應對嚴峻情勢，大陸國務院13日上午召開發布會，由國家防汛抗旱總指揮部、應急管理部、水利部和發改委介紹、研擬洪患防治。

水利部副部長葉建春指出，6月以來，南方地區暴雨洪水集中頻繁發生，部分地區洪澇災害嚴重，造成全國共有433條河流發生超警以上洪水，其中109條河流發生超保洪水，33條河流發生超歷史洪水；例如長江、黃河上游、珠江流域西江和北江、太湖先後發生1號洪水。

▲▼多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）

▲大陸國務院召開發布會，說明未來的防汛部署。（圖／取自新華社）

值得注意的是，從時間點上來看，未來中國大陸的洪患還可能往北發展。葉建春指出，中國即將進入「七下八上」防汛關鍵期，當前長江、太湖流域防汛形勢嚴峻，預計後期雨帶將北抬，北方河流可能發生區域性較大洪水。

在此情勢下，據大陸國家應急管理部統計，6月以來，長江流域平均降雨量為1961年以來同期第2多；洪澇受災省份多，全國有27省（區、市）3789萬人次受災，141人死亡失踪，倒塌房屋2.8萬間。

國家發展改革委副秘書長蘇偉表示，為強化水利工程，截至目前，國家發改委已累計下達2020年度重大水利工程中央預算內投資528億元人民幣。他說，今年及後續將安排建設150項重大水利工程，建成後預計可新增防洪庫容約90億立方公尺，治理河道長度約2950公里，新增灌溉面積2800萬畝，增加年供水能力約420億立方公尺。

針對長江流域豪雨不斷，中共總書記習近平於12日晚間公開表態，坦言「防汛形勢十分嚴峻」，要求大陸國家防總、應急管理部、水利部等部門加強統籌協調，調配救援力量和救災物資。駐地解放軍和武警部隊務必積極參與救災工作，各地區有關部門執行防汛救災各項工作的同時，也須精心謀劃災後重建，盡快恢復生產生活秩序，持續救助受災群眾，防止因災致貧、返貧。

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▼6月以來洪患已經造成近3800萬人受災。（圖／取自新華社）

▲▼多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）

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