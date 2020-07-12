鄱陽湖水位暴漲...「破1988洪災紀錄」！　江西防洪進入「戰時狀態」

▲江西汛情告急。（圖／翻攝自中新網）



實習記者陳妙津／綜合報導

受到持續強降雨及長江上游水情影響，長江中下游地區水位持續上漲，包括洞庭湖、鄱陽湖及太湖，並在部分地區造成災情，截至11日下午為止，已造成江西省內521.3萬人受災，江西省及長江水利局對此已發布「洪水紅色預警」，並啟動一級響應。該省省委書記劉奇則召開防汛工作會議，調度相關工作，並指示防汛工作已進入「戰時狀態」。

綜合中媒報導，因強降雨及上游洩洪影響，江西省多處河川水位暴漲，境內2545公里的沿江湖畔堤防有2242公里超過警戒線，鄱陽湖湖區亦出現水位過高情況， 在12日半夜高度超過警戒線3.12公尺，高於1998年長江洪災所創下的22.52公尺高度，預料未來5天仍將持續飆漲。

▲預計未來江西境內河川水位仍將持續飆升。（圖／翻攝自新華網）



汛情造成江西省多地被洪水吞沒，其中長江支流贛江南昌段因水勢湍急，造成江邊廣場與噴泉群被水勢淹沒，目前洪災已影響江西98個縣共521.3萬人受災。江西省委書記劉奇在防汛會議中指示，「戰時狀態、軍令如山，人民至上、生命至上」，並前往鄱陽湖等紅災區域進行視察防汛工作。

除此之外，長江多地水域亦持續飆漲，洞庭湖城陵磯測站水位達到34.41公尺，已超出警戒水位近兩公尺，而長江漢口測站水位則達28.31公尺，超出警戒水位約1公尺。武漢市防汛抗旱指揮部專家丁心紅表示，未來數日長江漢口站水位仍將持續上漲，預計到7月16日，長江漢口站水位將達到29.2公尺，防汛形勢嚴峻。