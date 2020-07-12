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鄱陽水位直逼安全上限　中國緊急提升防汛應急響應至2級

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▲▼鄱陽,水災,江西。（圖／CFP）

▲湖水即將突破堤壩，居民緊急撤離。（圖／CFP，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

受連日降雨影響，鄱陽湖口水位在12日下午4時直逼22.5公尺、攸關堤防安全的上限水位，中國國家防總根據《國家防汛抗旱應急預案》相關規定，將防汛3級應急響應級別由3級提升至2級。面對潛在的「特大洪水」風險，中共解放軍東部戰區緊急增派1500名官兵抵達鄱陽縣，與江西軍區火箭軍、預備役部隊和武警等，集結兵力數千人在鄱陽湖沿線。

根據《環球網》報導，中國國家防總、應急管理部派出由部級領導帶隊的工作組和專家組趕赴江西等地指導防汛救災工作，並向相關地區發出通知，密切監控水情變化。此外，中國國家防總、應急管理部也會同國家糧食和物資儲備局向江西、貴州和湖南三省調撥救災物資。

▲▼鄱陽,水災,江西。（圖／CFP）

雖然鄱陽湖水位已突破1998年的歷史紀錄，不過，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭指出，現在和過往主要差別在於，1998年長江的水位是無法控制的，有了三峽工程之後即便有更大的洪水，安全上也是沒關係的，三峽大壩的作用就體現在防洪，減少上游供水來量，減低下游的洪澇災害，因為三峽工程的存在，長江流域的安全度遠高於1998年。

中國國家主席習近平強調，當前已進入防汛的關鍵時期，國家防總、應急管理部、水利部等部門要加強統籌協調，科學調配救援力量和救災物資。駐地解放軍和武警部隊要積極參與搶險救災工作，並要求各地區各有關部門要在抓好防汛救災各項工作的同時，精心謀劃災後重建，盡快恢復生產生活秩序。

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