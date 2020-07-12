長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導



中國長江流域豪雨不斷，受災人數接近3800萬人。中共中央總書記、國家主席習近平12日指出，近期長江、淮河等流域，包括洞庭湖、鄱陽湖、太湖等湖泊處於超警戒水位，重慶、江西、安徽、湖北、湖南、江蘇、浙江等地發生嚴重洪澇，造成人員傷亡和財產損失，「防汛形勢十分嚴峻」。

習近平強調，目前已進入防汛的關鍵時期，各級黨委和政府須壓實責任、勇於擔當，各級領導幹部要深入一線、靠前指揮，組織廣大幹部群眾，採取更加有力有效的措施，做好監測預警、堤庫排查、應急處置、受災群眾安置等各項工作，全力搶險救援，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

▲洪水造成近3800萬人受災，2.8萬間房屋倒塌。（圖／翻攝自人民日報，下同）

習近平要求，國家防總、應急管理部、水利部等部門加強統籌協調，調配救援力量和救災物資。駐地解放軍和武警部隊務必積極參與救災工作，各地區有關部門執行防汛救災各項工作的同時，也須精心謀劃災後重建，盡快恢復生產生活秩序，持續救助受災群眾，防止因災致貧、返貧。

由於汛情嚴重，中國最大淡水湖鄱陽湖水位超過1998年洪水位，破歷史高峰。據官方統計，截至12日中午12點，目前至少有27省市受災，受災人數約3789萬人，有2.8萬間房屋倒塌、141人死亡失蹤，緊急安置224.6萬人，125.8萬人需緊急生活救助，農作物受災面積3532千公頃，直接經濟損失822.3億元。

中國水利部12日將水旱災害防禦應急響應提升至二級。據統計，7月4日以來，212條河流發生超警以上洪水，其中72條河流超保，19條超歷史紀錄，太湖持續15天超過警戒水位。

長江水利委員會預測，未來2到3天，長江中下游各江段將迎來洪峰，洪峰將相繼通過中下游幹流各個江段，漢口、九江、大通等主要控制站的洪峰水位均將位居歷史前列。