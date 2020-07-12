　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

中國長江流域豪雨不斷，受災人數接近3800萬人。中共中央總書記、國家主席習近平12日指出，近期長江、淮河等流域，包括洞庭湖、鄱陽湖、太湖等湖泊處於超警戒水位，重慶、江西、安徽、湖北、湖南、江蘇、浙江等地發生嚴重洪澇，造成人員傷亡和財產損失，「防汛形勢十分嚴峻」。

習近平強調，目前已進入防汛的關鍵時期，各級黨委和政府須壓實責任、勇於擔當，各級領導幹部要深入一線、靠前指揮，組織廣大幹部群眾，採取更加有力有效的措施，做好監測預警、堤庫排查、應急處置、受災群眾安置等各項工作，全力搶險救援，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

▲▼長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」。（圖／翻攝自人民日報）

▲洪水造成近3800萬人受災，2.8萬間房屋倒塌。（圖／翻攝自人民日報，下同）

習近平要求，國家防總、應急管理部、水利部等部門加強統籌協調，調配救援力量和救災物資。駐地解放軍和武警部隊務必積極參與救災工作，各地區有關部門執行防汛救災各項工作的同時，也須精心謀劃災後重建，盡快恢復生產生活秩序，持續救助受災群眾，防止因災致貧、返貧。

由於汛情嚴重，中國最大淡水湖鄱陽湖水位超過1998年洪水位，破歷史高峰。據官方統計，截至12日中午12點，目前至少有27省市受災，受災人數約3789萬人，有2.8萬間房屋倒塌、141人死亡失蹤，緊急安置224.6萬人，125.8萬人需緊急生活救助，農作物受災面積3532千公頃，直接經濟損失822.3億元。

中國水利部12日將水旱災害防禦應急響應提升至二級。據統計，7月4日以來，212條河流發生超警以上洪水，其中72條河流超保，19條超歷史紀錄，太湖持續15天超過警戒水位。

長江水利委員會預測，未來2到3天，長江中下游各江段將迎來洪峰，洪峰將相繼通過中下游幹流各個江段，漢口、九江、大通等主要控制站的洪峰水位均將位居歷史前列。

▲▼長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」。（圖／翻攝自人民日報）

ET快訊
快訊／載她去觀音山撞電桿！20多歲女困車內慘死…男駕駛破頭昏
11歲女「頭痛趴書桌」亡！父母抱屍衝醫院…醫見屍斑傻：活過來
三倍券4大超商15日「限時段領取」！估前3天最尖峰　三波時間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」

貴州「自殺式」公車墜湖調查出爐　警方曝關鍵原因：有酒駕

15密接者無異狀　內蒙古溫更鎮「鼠疫隔離區」宣布解封

正妹花790買「劇本殺」慘變「陪玩女僕」！店家被踢爆大吼：別講話行嗎

馬雲罕見大舉減持「阿里巴巴股票」　套利超過1800億元

陸生被控間諜案發酵　中國駐比利時使館發公民安全提醒

愛滋女驚爆半年千人斬！賣淫下場出爐...網酸：老司機要栽了

鄱陽湖水位暴漲...「破1988洪災紀錄」！　江西防洪進入「戰時狀態」

網美老師嘟嘴「親我呀~」　下秒強吻男孩：想犯罪怎麼辦！影片曝光網看傻

被老公狂毆後「丟在高速公路」！她爆哭投訴遭家暴：為了孩子吵架

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

染毒入獄！媽苦撐家計幫養女兒　他浪子回頭改造鹽酥雞店獲口碑

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」

貴州「自殺式」公車墜湖調查出爐　警方曝關鍵原因：有酒駕

15密接者無異狀　內蒙古溫更鎮「鼠疫隔離區」宣布解封

正妹花790買「劇本殺」慘變「陪玩女僕」！店家被踢爆大吼：別講話行嗎

馬雲罕見大舉減持「阿里巴巴股票」　套利超過1800億元

陸生被控間諜案發酵　中國駐比利時使館發公民安全提醒

愛滋女驚爆半年千人斬！賣淫下場出爐...網酸：老司機要栽了

鄱陽湖水位暴漲...「破1988洪災紀錄」！　江西防洪進入「戰時狀態」

網美老師嘟嘴「親我呀~」　下秒強吻男孩：想犯罪怎麼辦！影片曝光網看傻

被老公狂毆後「丟在高速公路」！她爆哭投訴遭家暴：為了孩子吵架

女星難忘40年前初戀！　鬆口認了：每個禮拜都夢見他

中職／兄弟補賽剩2戰！　14日德保拉對統一獅

《暑假》首位嘉賓果然是朴敘俊！等2年合體《尹食堂》鄭有美

長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」

貴州「自殺式」公車墜湖調查出爐　警方曝關鍵原因：有酒駕

中職／對米蘭達猛吞K　林立敲致勝轟：只想把球留在界內

中職／歸隊後首度開轟　林智勝：想在桃園拋彩帶

快訊／載她去觀音山撞電桿！20多歲女困車內慘死…男駕駛破頭昏迷

中職／林承飛兩次關鍵安追分：不想被拋彩帶

社會局長難尋　柯文哲擬派愛將市府顧問周榆修出任

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

大陸熱門新聞

計程車桃色男主角GG了…一夜損失64億

車內開冷氣睡覺　她卻再也沒醒來

唐山規模5.1地震！北京、天津有感

快訊／遼寧工廠夜晚大爆炸　天空都被照亮！

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

色淫師免費拍裸照和動作片！　正妹上網「驚見全裸自己」

一夜損失3000噸茶葉！他痛哭：3.8億沒了

叫車沒照導航走！2正妹甩門下車遭打

20噸豬腳飄向海灘「發出惡臭」！目擊者傻：快1公里長

鄱陽湖水位飆漲「破1988洪災紀錄」

愛滋女千人斬　網驚：老司機栽了

被控殺童27年無法認罪：警「放狗咬」逼

《解放軍報》：隨時做好打仗準備

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

更多熱門

相關新聞

鄱陽湖水位飆漲「破1988洪災紀錄」

鄱陽湖水位飆漲「破1988洪災紀錄」

受到持續強降雨及長江上游水情影響，長江中下游地區水位持續上漲，包括洞庭湖、鄱陽湖及太湖，並在部分地區造成災情，截至11日下午為止，已造成江西省內521.3萬人受災，江西省及長江水利局對此已發布「洪水紅色預警」，並啟動一級響應。該省省委書記劉奇則召開防汛工作會議，調度相關工作，並指示防汛工作已進入「戰時狀態」。

一夜損失3000噸茶葉！他痛哭：3.8億沒了

一夜損失3000噸茶葉！他痛哭：3.8億沒了

鄱陽湖水位破歷史　解放軍緊急進駐

鄱陽湖水位破歷史　解放軍緊急進駐

日本千年神木倒了　壓毀多間住屋

日本千年神木倒了　壓毀多間住屋

湖北洪水暴漲...兩層樓別墅秒倒！　住戶嚇傻：215萬沒了

湖北洪水暴漲...兩層樓別墅秒倒！　住戶嚇傻：215萬沒了

關鍵字：

習近平洪水長江洪災洪澇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

陳建州道歉「真的是時候了」！

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面