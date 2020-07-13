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國軍遭化學攻擊...漢光36號列演習重點　醫護A級防護衣上身應戰

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▲▼漢光36號演習_高雄化學兵 。（圖／記者洪正達攝）

▲狀況模擬化學生遭受生物危害，醫院要如何應變處理。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

漢光36號演習從13日起進行5天4夜的演訓作業，由於今年年初新冠肺炎疫情延燒，國防部在演習首日就進行了「大規模生物疾病緊急狀態」的應變演練，這場演習將退輔會岡山榮民之家列為演習地點，並與義大醫院合作，模擬國軍受到化學傷害送醫後，院方如何應變傷員的後送流程。

▲▼漢光36號演習_高雄化學兵 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼化學兵送醫後，醫護人員進行檢傷及化學藥物除污作業。（圖／記者洪正達攝，下同）

這場「大規模生物疾病緊急狀態」由義大醫院擔任後送流程，醫療小組成員在事前就穿上A級防護衣，等待傷員到院後，首先進行化學藥劑清洗，後續在進行檢傷分類後，送入急診室劃分的重傷區或輕傷區進行治療。

義大急診部部長蔡易廷醫師指出，義大醫院每年都會進行化學災害演練，相關的防護設備與衣物平常都已準備好，今年便與漢光演習結合一併作演練，其中這次演練的重點在於檢傷過程，被送來的患者除了有傷口外，必須清除身上殘留的化學毒物與生物戰劑，這也是每次化學污染演練中都會進行的狀況模擬。

▲▼漢光36號演習_高雄化學兵 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 漢光36演習_化學兵演練 。（圖／記者洪正達攝）

▲醫療人員穿戴A級防護衣。（圖／記者洪正達攝）

▲▼漢光36號演習_高雄化學兵 。（圖／記者洪正達攝）

▲義大急診部部長蔡易廷表示，醫院每年都會進行相關的化學災害演練。（圖／記者洪正達攝）

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