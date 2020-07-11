屏東小琉球鬼頭刀游到金門　殺魚秀品嘗美食人氣爆棚

▲屏東小琉球跨海金門行銷鬼頭刀魚，吸引許多民眾參與 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球特產鬼頭刀11日到金門，與金門區漁會合辦聯合舉辦美食品嘗會，現場並進行殺魚秀，由廚師展現處理鬼頭刀刀法，吸引許多民眾前來參與品嘗，口感獲得一致好評。

▲▼品嘗、殺魚秀。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，在李安電影〈少年PI的奇幻漂流〉亮相過的鬼頭刀，是小琉球的特色魚種，讓看過電演的民眾，留下深刻印象，其實鬼頭刀以飛魚為主要食物來源。

鬼頭刀每年的3~6月，以及9~12月，會從美國佛羅里達海域洄游到台灣東部的海域每年3月蘭嶼進入飛魚季，小琉球、東部成功漁港和蘇澳漁港的鬼頭刀船組蓄勢待發，準備捕抓緊跟著飛魚接近台灣的鬼頭刀；在台灣每年捕抓有兩季，一是4至6月，二是10至12月，其中4至6月抓到的鬼頭刀體型較大，10至12抓到的體型較小。

今天這場鬼頭魚促銷會，由琉球區漁會主辦，金門區漁會協辦；會中殺魚秀最吸睛，師傅展現殺魚的好功夫，游刃有「魚」，讓圍觀民眾叫好。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，鬼頭刀做起魚排，相當好吃，深獲美國等國家消費者歡迎，國人吃的比較少，為讓國人也品嘗到鬼頭刀魚的美味，跨海到金門與金門區漁會舉辦促銷品嘗會，讓更多消費者吃到小琉球的美食。

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