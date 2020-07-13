情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

▲男駕車衝進山壁與電桿之間縫隙，副駕座女友當場爆頭慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者游宗樺、陳豐德／新北報導

新北市五股區12日晚間8時許，一對年約20歲的情侶駕車行經觀音山，下山時疑車速過快失控撞上山壁，整輛轎車衝進電線桿與山壁之間的縫隙，車頂整塊遭電桿切開，坐在副駕駛座上的女友當場頭顱破裂慘死，而男駕駛經警消破壞車體後救出送醫，頭部重創陷入昏迷仍未脫離險境。警方已在現場拍照採證，將調閱鄰近監視器釐清事故原因。

據了解，黃姓男子（24歲）事發時開車載著黃姓女友（23歲），從五股觀音山看完夜景後返程，行經民義路二段時，疑下山時車速過快，整輛車衝撞山壁後側翻，衝入電桿與山壁的縫隙中，轎車車頂整塊被電桿削開，車上2人當場受困車內，路過民眾發現趕緊報警。

▲轎車車頂整塊被掀開。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，動用破壞器材切開車體，發現黃女頭顱破裂明顯死亡，而黃男被救出後呈現昏迷，頭部有大面積撕裂傷且髖骨骨折，被緊急送往林口長庚醫院搶救。

蘆洲交通分隊副分隊長趙正湘說明，該紅色自小客車行經民義路往觀音山方向行駛時，因不明原因自撞山壁，警方獲報立即到場，發現車內有2名傷者受困趕緊通知警消前來，將昏迷的男駕駛送醫救治，但女乘客當場失去呼吸心跳，由其家屬認屍後，已將遺體移往殯儀館，待檢察官相驗釐清死因。

趙正湘指出，將會對男駕駛進行抽血釐清是否涉及酒駕，並在現場採證，同時調閱鄰近監視器以釐清事故原因。

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