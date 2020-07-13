　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼觀音山自撞，車輛嚴重損毀，副駕駛死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男駕車衝進山壁與電桿之間縫隙，副駕座女友當場爆頭慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者游宗樺、陳豐德／新北報導

新北市五股區12日晚間8時許，一對年約20歲的情侶駕車行經觀音山，下山時疑車速過快失控撞上山壁，整輛轎車衝進電線桿與山壁之間的縫隙，車頂整塊遭電桿切開，坐在副駕駛座上的女友當場頭顱破裂慘死，而男駕駛經警消破壞車體後救出送醫，頭部重創陷入昏迷仍未脫離險境。警方已在現場拍照採證，將調閱鄰近監視器釐清事故原因。

據了解，黃姓男子（24歲）事發時開車載著黃姓女友（23歲），從五股觀音山看完夜景後返程，行經民義路二段時，疑下山時車速過快，整輛車衝撞山壁後側翻，衝入電桿與山壁的縫隙中，轎車車頂整塊被電桿削開，車上2人當場受困車內，路過民眾發現趕緊報警。

▲▼轎車衝進山壁與電桿之間縫隙，副駕座女友當場爆頭慘死。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲轎車車頂整塊被掀開。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，動用破壞器材切開車體，發現黃女頭顱破裂明顯死亡，而黃男被救出後呈現昏迷，頭部有大面積撕裂傷且髖骨骨折，被緊急送往林口長庚醫院搶救。

蘆洲交通分隊副分隊長趙正湘說明，該紅色自小客車行經民義路往觀音山方向行駛時，因不明原因自撞山壁，警方獲報立即到場，發現車內有2名傷者受困趕緊通知警消前來，將昏迷的男駕駛送醫救治，但女乘客當場失去呼吸心跳，由其家屬認屍後，已將遺體移往殯儀館，待檢察官相驗釐清死因。

趙正湘指出，將會對男駕駛進行抽血釐清是否涉及酒駕，並在現場採證，同時調閱鄰近監視器以釐清事故原因。

►連我阿嬤用了都會發光

ET快訊
色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層
館長公開宣告：三倍券我不會領！　曝光原因反被質疑…20分鐘後
熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆「心機重」2原因開戰…她持對話紀錄酸
快訊／高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天...主嫌落網！行兇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女兒遭誘滾床單！色警一聽懷孕秒神隱「手機FB全封鎖」　媽泣：生了都不來看

色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層…驗完DNA全傻眼

情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

五股死亡車禍「90度側翻卡電線桿縫」　情侶1死1重傷家屬認屍哭癱

快訊／高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天...主嫌落網！行兇動機曝

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了

漢堡屬「重口味」不准帶進影廳！情侶檔舌戰員工再和排隊女爆口角

20歲男考不上駕照硬耍帥！ 夜看海景拒檢飆逃3公里自撞釀4傷

高雄爸修腳踏車竟起火「燒毀家」！　1妻3子女一度受困火窟

苗栗男大生騎車摔癱　家屬怒「道路設計爛」告國賠4284萬

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

女兒遭誘滾床單！色警一聽懷孕秒神隱「手機FB全封鎖」　媽泣：生了都不來看

色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層…驗完DNA全傻眼

情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

五股死亡車禍「90度側翻卡電線桿縫」　情侶1死1重傷家屬認屍哭癱

快訊／高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天...主嫌落網！行兇動機曝

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了

漢堡屬「重口味」不准帶進影廳！情侶檔舌戰員工再和排隊女爆口角

20歲男考不上駕照硬耍帥！ 夜看海景拒檢飆逃3公里自撞釀4傷

高雄爸修腳踏車竟起火「燒毀家」！　1妻3子女一度受困火窟

苗栗男大生騎車摔癱　家屬怒「道路設計爛」告國賠4284萬

女兒遭誘滾床單！色警一聽懷孕秒神隱「手機FB全封鎖」　媽泣：生了都不來看

女騎士插隊停在提款機前　網看傻：當得來速？多急

大學畢業生「平均起薪上漲」數字曝光　網友看了卻嘆：根本追不上

新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐

蕾菈練舞室驚覺「恐怖狀況」！　手機錄影連續4次都冒異常畫面…她一看嚇傻

女偶像「擁吻裸身18歲男友」甜蜜照全被爆！　髮色遭網抓包劈腿…半夜回應全傻眼

教士釋出多齊爾　歷史最會轟二壘手4年快速殞落

掛號單放車上硬闖台大兒醫找朋友　白衣男怒嗆保全：不會去查嗎？

色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層…驗完DNA全傻眼

情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

社會熱門新聞

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

染愛滋女移工「足跡曝光」！每周南下找4台男壞壞

高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天後...主嫌落網！

女騎士捲入砂石車底　驚悚畫面曝光

瑪莎拉蒂突開車門　女騎士撞骨折

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

高雄男逼女友性交！前夫衝現場救人

1歲半女童疑受虐　縣府回應了

女大生西門街頭遭噴射！警方要查了

男子登山疑癲癇發作搶救宣告不治

一條龍先生變電競國手　少年想出戰韓國寄來這封信

身分證亂填A123456789　害他信用破產

更多熱門

相關新聞

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

新北市五股區12日晚間發生死亡車禍，一輛汽車行駛在民義路，往觀音山的路上撞上電線桿，導致30多歲的男駕駛受重傷、20多歲的女乘客當場身亡。警消趕往現場，立刻將男駕駛送往林口長庚醫院急救，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

北海岸七大觀光祭典　7月登場

北海岸七大觀光祭典　7月登場

台南市議會前離奇車禍　休旅車駕駛亡

台南市議會前離奇車禍　休旅車駕駛亡

高市6月兩起死亡車禍 警製宣導片呼籲當心

高市6月兩起死亡車禍 警製宣導片呼籲當心

攻觀音山「硬漢嶺」賞絕美晨光！

攻觀音山「硬漢嶺」賞絕美晨光！

關鍵字：

死亡車禍觀音山失控

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

股災all in台積電　3個月賺650萬

八點檔天王爆吃軟飯！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

染愛滋女移工「足跡曝光」！每周南下找4台男壞壞

5年來影響生活！她發36歲送養文

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍嚇壞路人

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面