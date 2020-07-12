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逃逸懷孕女移工染愛滋移送苗檢歸案　4台籍男友還在查　

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▲▼印尼籍女移工疑染愛滋，凌晨桃園平鎮落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲移民署於桃園火速尋獲，疑似愛滋女移工。（圖／桃園專勤隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

印尼籍失聯移工「阿妮」，因懷孕由同鄉女子陪同前往雲林縣某婦科診所就診，打算進行墮胎，但因胎兒太大經醫師拒絕手術，不料事後抽血檢測，發現該名女移工感染愛滋病，恐病毒感染範圍進一步擴大，移民署桃園專勤隊調查發現「阿妮」藏身於桃園地區，12日凌晨2時許前往桃園市平鎮區查獲到案。▲移民署火速尋獲，疑似愛滋女移工。（圖／桃園專勤隊提供）

▲移民署將查獲的疑似愛滋女移工逮捕到案。（圖／桃園專勤隊提供）

桃園市專勤隊長荊少安表示，印尼籍失聯移工「阿妮(38歲)」，於2019年7月起在來臺擔任監護工，同年12月因故自原雇主處所逃逸後，前往雲林地區投靠同為失聯移工的印尼籍男友「阿都」，直至上(6)月間驚覺懷孕，與男友「阿都」討論後決定進行流產，並透過網路洽詢流產事宜。

「阿妮」由某印尼籍女子偕同前往雲林縣某婦科診所就診，因考量無法負擔醫療費用及醫生建議胎兒過大不宜手術，遂離院後返家休養。未料，11日驚見印尼移工網路群組披露指出，其經婦科醫師抽血檢測，疑感染愛滋病，且追查後還發現其在台灣有4個男友情事後，旋轉往桃園地區藏匿。

桃園市專勤隊表示，「阿妮」交往4名國人男友一事，已交由衛政單位持續調查中；因「阿妮」現為在臺失聯移工及另涉刑法詐欺通緝，除已通知桃園衛生單位進行抽血複檢，並移由桃園市政府警察局中壢分局解送苗栗地方檢察署歸案。

移民署呼籲，為展現非法外來人口積極管理之決心，保障合法、查緝非法，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對人口販運及違法就業服務法案件加強執法，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。移民署自行到案及檢舉非法雇主、仲介免費專線0800-024-881；另防制人口販運專線(02)2388-3095，請民眾及自行到案者踴躍檢舉及投案。

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關鍵字：

愛滋女移工移民署桃園專勤隊

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