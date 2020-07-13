人行操作500億人幣逆回購　定調下半年兩個「適度」

▲人行表態下半年貨幣政策取向，要重視兩方面的「適度」。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為持續提供市場一定的流動性，中國人民銀行（大陸央行）13日公告，將進行500億元（人民幣，下同）規模的7天期逆回購，中標利率為2.20%，與此前持平。人行貨幣政策司副司長郭凱強調，中國大陸貨幣政策的立場仍然是穩健的，在保持靈活時，現在更加強調總量、價格兩方面的「適度。」

今日人行操作500億元逆回購後，由於現無逆回購到期，以致當日實現淨投放500億元。

在此之前，人行於10日發布今年上半年的金融統計數據，並對下半年的貨幣政策做出提示。數據顯示，2020年上半年，中國大陸人民幣貸款增加12.09兆元，較去年同期增加2.42兆元；6月底，人民幣貸款餘額165.2兆元，年增率13.2%，增速與上月末持平，比上年同期高0.2個百分點。

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

從貨幣供給量來看，截至6月底，中國大陸廣義貨幣（M2）的餘額213.49兆元，年增率11.1%，增速與上月末持平，比上年同期高2.6個百分點；狹義貨幣（M1）的餘額60.43兆元，年增率6.5%，增速比上月末低0.3個百分點，比去年同期高2.1個百分點。

為在疫情發生後，挹注實體經濟成長，今年上半年，中國大陸社會融資規模的增量累計為20.83兆元，比去年同期多了6.22兆元。

人行調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘說，整體來看，今年上半年金融總量充足，服務實體經濟的效率較高，有效地支持了疫情防控和經濟社會的發展。他說，經濟不存在長期通脹或者通縮的基礎。

郭凱說，現在的貨幣政策，更加強調「適度」這兩個字。他解釋，適度有兩個含義，一個是總量上要適度，信貸的投放要和經濟復甦的節奏相匹配；二是價格上要適度，下半年穩健的貨幣政策要更加靈活適度，保持總量的適度，綜合利用各種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕

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