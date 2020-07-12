15密接者無異狀　內蒙古溫更鎮「鼠疫隔離區」宣布解封

▲內蒙古一個鼠疫疫點解封。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

近期蒙古國傳出鼠疫後，中國大陸內蒙古4日出現1人感染鼠疫，3個鼠疫疫點和15名密切接觸者均實施隔離觀察。在經過數日消毒、檢測後，內蒙古烏拉特中旗鼠疫防控工作指揮部12日宣布，終止當地的鼠疫疫情IV級響應，解除對溫更鎮鼠疫隔離區的隔離封鎖。

據了解，內蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗醫院4日有1名牧民身體不適就醫，5日經多名醫生診斷後確定感染腺鼠疫病例，當地政府隨即發布「鼠疫防控3級預警」。內蒙古自治區衛生健康委7日表示，內蒙古目前發現有3個鼠疫疫點，1名確診病例與15名密切接觸者均實施隔離觀察。





▲引發鼠疫的「鼠疫桿菌」（Yersinia Pestis）病毒。（圖／達志影像／美聯社）

當時WHO發言人哈里斯曾稱，「我們認為，（鼠疫病例）危險性不高，我們正在密切監控局勢發展。」但亦不排除腺鼠疫有低機率人傳人風險。

不過，經過5天的消毒、檢疫後，烏拉特中旗鼠疫防控工作指揮部12日中午通告，經自治區、市專家驗收，大小隔離圈內已達到滅鼠滅蚤及環境衛生標準。同時，日前出現的鼠疫患者生命體徵平穩，病情好轉，另15名密切接觸者3次血清檢測、咽拭子核酸檢測結果均為陰性。

因此，工作指揮部12日中午宣布終止鼠疫疫情IV級響應，解除疫區封鎖，交通封鎖調整為交通檢疫，15名密切接觸者均解除隔離醫學觀察。

鼠疫是鼠疫桿菌引起的自然疫源性疾病，傳染性強，人群普遍易感，是危害人類最嚴重的烈性傳染病之一，屬國際檢疫傳染病，位列中國法定甲類傳染病之首。

根據當地疫調，內蒙古曾於3個疫點檢出鼠疫菌，其中1個疫點即為確診患者所在地烏拉特中旗溫更鎮，該疫點在6月18日發現4只自斃鼠，後判定為疫鼠，大陸官方隨即對疫點展開消毒。

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