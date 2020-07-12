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愛滋女驚爆半年千人斬！賣淫下場出爐...網酸：老司機要栽了

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性侵、強姦示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲大陸一女子染上愛滋病後仍賣淫，不到半年內完成1000多次交易。（示意圖／達志影像）

記者陳政錄／綜合報導

近日台灣「染愛滋女移工」事件沸沸揚揚之際，大陸福建莆田市也驚爆一名女子，明知自己2018年就確診愛滋病，仍從事非法「賣淫」，自2019年5月起不到半年的時間內，共完成1000多次交易，該案曝光後除讓當地老司機們人心惶惶，也引起不少大陸專家在網路上疾呼性教育的重要性。

據中國裁判文書網日前公布，於莆田市中級人民法院6月23日作出一刑事裁定書內容顯示，一名1993年9月11日出生於四川省布拖縣的女子王某西，被法院裁定西犯傳播性病罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣10000元。

▲▼大陸女子王某西明知自己染上愛滋病，還到莆田賣淫，近日遭到法院判決。（示意圖／翻攝自騰訊網）

▲大陸女子王某西明知自己染上愛滋病，還到莆田賣淫，近日遭到法院判決。（示意圖／翻攝自騰訊網）

據了解，該女自稱文盲、無業，因涉嫌犯傳播性病罪，於2019年10月25日被大陸公安刑事拘留，次月27日被逮捕，現羈押在莆田市第二看守所。

偵查機關表示，王某西早在2018年1月28日，就被醫院檢測出確診為0601-HIV（愛滋病），還於2018年11月，在四川省布拖縣人民醫院接受愛滋病抗病毒治療。

判決書表示，2019年5月開始，王某西在明知自己患病的情況下，仍與另案者阿力友爾，一同到莆田市城廂區鳳凰山街道南門社區從事「賣淫活動」，並由被告人王某西向張某、陳某、沈某等不固定男子進行賣淫一千餘次，共非法盈利約10萬元人民幣。

在法院上，王某西自稱不知道自己患有愛滋，是被抓後才得知，但法院查明她不只接受過抗病毒治療，還領取醫院免費發放的抗愛滋病毒藥物，行為已經構成傳播性病罪，並應從重處罰。

網易新聞、騰訊新聞等陸媒報導形容，「王某一案造成的社會危害是巨大的，上千次交易，這樣的後果是不敢想像的」，還有大陸性教育專家疾呼，「孩子的教育不能等」；不過，也有不少大陸網友在微博上留言稱，「莆田這幫老司機要栽了」、「大家趕緊下車。」

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