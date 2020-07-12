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11歲女「頭痛趴書桌」亡！父母抱屍衝醫院…醫見屍斑傻：活過來

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激情頂點麻痺！老翁「嘴角上揚」陳屍賓館　「屍體會說話」找到她

▲女童長期頭痛，竟在寫作業時突然死亡。（示意圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

長期頭痛是個不能輕忽的警訊！小兒科醫師陳木榮分享急診時的案例，曾有一名11歲的小女孩慣性頭痛，某次頭痛後直接身亡，送往醫院急救時已出現屍斑，但無奈父母苦苦哀求，他再次急救後依然不治。事後，該名孩子的死因結果出爐，竟然是「腦中風」，讓他驚訝不已。

陳木榮醫師在節目《醫師好辣》中表示，他當年還在大醫院急診室服務，要離開的最後一晚，同事接起急診室公務機說「你這種送過來沒有用，不要送過來」，但對方依然堅持，陳木榮便接下該名病患。

請繼續往下閱讀...

一對夫妻帶著11歲的女兒趕到急診室，跟陳木榮說，他女兒當天晚上10點多說頭很痛，鑑於平時女兒就有偏頭痛的症狀，爸爸沒有多想，安慰對方「睡一覺就好了，趕快去睡覺」。

此時，女童乖巧地說，會將作業寫完再睡。沒想到，女童的爸爸凌晨2點起床，發現女兒房內的燈是亮的，進房才看到女兒趴在桌上且沒有呼吸心跳，嚇得立刻做CPR並撥打119送往醫院急救。

▲▼11歲女「頭痛趴書桌」亡！父母抱屍衝醫院…醫見屍斑傻：活過來。（圖／翻攝醫師好辣YouTube）

▲▼陳木榮表示，那是他第一次幫屍體急救。（圖／翻攝醫師好辣YouTube）

▲▼11歲女「頭痛趴書桌」亡！父母抱屍衝醫院…醫見屍斑傻：活過來。（圖／翻攝醫師好辣YouTube）

由於女童早已身亡，在救護車上的急救也無效，到院急救30分鐘確定死亡，但女童父母不死心，決定辦理出院手續，帶著女兒到大醫院繼續急救。

「那是我這輩子唯一一次幫屍體急救」陳木榮說，女童當下身體冰涼、沒有呼吸心跳，連依照流程打點滴時都發現血液凝結，且身體還出現屍斑；在急救的過程中，他聽到女童父母在外面哭泣的聲音，在心中對著妹妹祈求「妳能活過來就盡量活過來」。

30分鐘過去，女童仍然不治，由於女童屬於非自然死亡，因此警方及法醫介入調查，發現死因為出血性中風，這才知道女童竟患有「先天性動靜脈畸形」。

陳木榮進一步解釋，動脈的血液要回到靜脈時，需透過中間的微血管，但女童沒有微血管的部分，因此動脈出血力道過猛時，會造成頭痛、抽續及抽筋的情況，而血管瞬間爆裂時，可能會導致出血性中風，這種症狀每千人便會出現一人。

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