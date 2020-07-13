收三倍券簡訊！「地獄排列組合」又現形...她暈：6個混一起　釣出大票苦主

▲示意圖，與本文無關。（圖／讀者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

振興三倍券將於15日開始發放，最近民眾也陸續收到提醒簡訊，不過就有網友抱怨，簡訊上只列出序號，並未進一步標註其他身分訊息，加上全家人都用同支手機操作，讓簡單的領取動作，瞬間變成困難的「排列組合」；重點是，不少人都有相同困擾，還有熱心鄉民提出更好的做法向相關單位喊話。

一名女網友昨日在爆廢公社發文直呼，「有人跟我一樣嗎？全家的三倍券都用同一支手機，結果到時候要怎麼領？系統上健保卡插入一個序號一個序號試看看，天啊！重點是我還跑兩家小七，全部的序號混在一起...我好頭痛啊，到時候領個券還要配對組合，我暈了我......。」

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無獨有偶，也有鄉民在PTT八卦板抱怨，之前口罩已經領得很不爽了，結果三倍券又搞同一套，「明知道老人跟小孩大多會由其他家人以同一支手機號碼預購，寫這一堆字還不如註明該序號屬於何人。」

他不禁怒道，「領6份就得6張健保卡（看ID）跟6個序號在那邊玩排列組合，當大家時間很多？後面排隊不會給壓力？無法理解想便民為何做半套？」

▲序號全部混在一起了。（圖／翻攝自爆廢公社）

至於個資問題，鄉民表示，ID可以只列末三碼，或者預購當下多印張能對照的單子，只給超商的付費證明一點幫助也沒有，「設計流程的時候是沒測試過嗎？」

對於這個情況，許多網友心有戚戚焉，「我11個...」、「預購口罩遇過同樣問題，三倍券學聰明了分開打」、「我也7個」、「我8個~4個全家4個7-11」、「我也是這樣，到時候感覺會超頭痛的，只能一個一個試」、「沒有好辦法，只能挨個試，預購口罩就是這樣，每次都搞很痛苦」。

不過，既然簡訊已寄出，大家也只能透過官方網站（←點它）進行查詢，只要點進「簡易查詢」，輸入身分證號及預訂的手機末三碼，即可免於「排列組合」的困擾，不過仍有人吐槽，就是因為還要自己上網查，才會覺得不是真正的便民。