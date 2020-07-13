LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

▲LINE台灣舉辦LINE CONVERGE 2020年度線上記者會。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（13）日宣布，連結銀行帳戶儲值的「LINE Pay Money」電子支付服務將在7月15日，即振興三倍券使用首日，正式在新光三越各店上線，單筆滿3000元即享LINE POINTS點數200點回饋，而將振興三倍券綁定在LINE Pay Money的用戶，還有機會獲得早鳥禮400點回饋。

LINE Pay表示，自2016年底於新光三越上線以來，以信用卡綁定手機付款的行動支付服務，帶給用戶無比便捷的支付體驗，為提供用戶更多元的支付方式，LINE Pay、一卡通公司與新光三越積極展開合作，提供LINE Pay Money用戶豐富的振興三倍券消費場景選擇。

▲LINE Pay Money響應「振興三倍券」推新光三越早鳥禮400點回饋。（圖／翻攝LINE）

LINE Pay指出，7月15日至8月14日活動期間在新光三越使用LINE Pay Money消費，單筆滿3000元即享LINE POINTS點數200點回饋，而將振興三倍券綁定在LINE Pay Money的用戶，還有機會獲得早鳥禮400點回饋，等於加上政府所提供的2000元回饋金，最高可獲得價值2600元的回饋。

LINE Pay說明，為方便用戶綁定振興三倍券，LINE Pay提供LINE Pay官方帳號、LINE Pay主頁、LINE Pay App、LINE Pay官網、一卡通官網等多種振興三倍券綁定入口供民眾使用，自7月15日至12月31日期間，前10000名累積消費滿3,000元的早鳥用戶可獲得LINE POINTS點數400點回饋。

LINE Pay強調，第10001~第80000名可獲得LINE POINTS點數200點，而第80001名後的晚鳥用戶也都能獲得LINE POINTS點數100點，用戶只需將振興三倍券綁定於LINE Pay Money，不用擔心登錄名額限制，而9月30日前累積消費滿5000元的用戶，還可享LINE POINTS點數5000點抽獎機會。

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