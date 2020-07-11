幼兒園女師挑逗畫面曝光！「嘴對嘴強迫親10秒」男童嚇傻　網狂轟猥褻



▲大陸一名幼兒園老師上傳親男童影片。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

擔任幼兒園老師，行為舉止應更謹慎，否則可能會成為孩子的壞榜樣。近日大陸河南省一名幼稚園女老師居然發布嘴對嘴親吻男童影片，還配上「我想犯罪怎麼辦」，結果引起網友撻伐。目前女老師已被開除，不過警方認定，沒有猥褻嫌疑。

近日一段影片在網路上瘋傳，女老師不斷要男童親她，最後更直接嘴對嘴親上去，整個過程挑逗意味濃厚，馬上引起關注。據悉，該名女子除了是幼兒園女師，同時也是網紅。

根據《澎湃新聞》報導，河南省南陽市唐河縣警方調查後認為，該名老師沒有猥褻學生的嫌疑；警方表示，女老師在影片中提及「是男朋友」之類的只是玩笑話。園方則透露，女老師思想單純，深受孩子喜愛，只是紀錄孩子快樂瞬間，並沒有猥褻兒童的行為。

男童母親也緩頰，如果有需要，願意出來幫忙女老師澄清。不過可能因為事情鬧太大，女老師目前已被開除。

雖然已有園方及家屬的說法，但網上討論仍非常熱烈，網友紛紛留言「對孩子喜愛有很多種表達方式，為啥要親嘴」、「誘導小孩子親自己是思想單純嗎」、「為何女老師就不是猥褻，男老師就是」、「這樣根本害了男童，他會以為隨便親女性是對的，長大就禍害其他女性」。

影片：點我

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