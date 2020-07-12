倒數3天報復性消費　三倍券預購破1143萬「86%的人選擇」曝

▲選擇紙本券的人數有988萬592人，占全體預約人數86.4%，其中，至超商透過事務機預購達932萬4126人，為最大宗。（圖／讀者提供）

文／中央社記者劉姵呈台北11日電

經濟部統計，至今天晚間10時止，三倍券預約人數突破1143萬人，光是今天就增加逾42萬人預購。其中，紙本券預購人數已超過988萬人，明天適逢週末假期，預估能突破千萬人大關。

三倍券於1日起開放預約，迄今已邁入第11天，今天適逢週六假期，預約人數也大增。經濟部官網統計，昨天晚間10時為止，完成三倍券預約人數為1101萬3169人，統計至今天晚間10時止，一天預約人數就增加42萬1123人。

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選擇紙本券的人數有988萬592人，占全體預約人數86.4%，其中，至超商透過事務機預購達932萬4126人，為最大宗，占整體紙本券預購的94.36%；官網預購有55萬6466人。

▼民眾大多到超商預購紙本三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

經濟部分析，數據顯示大部分民眾仍習慣到實體通路付費預購，預估在第二波預購截止之前、也就是明天（12日），紙本券預購數就會正式突破千萬人大關。

綁定數位券人數約155萬3700人，其中，使用信用卡為最大宗，高達104萬5986人，電子票證19萬8987人，行動支付30萬8727人。

經濟部表示，預購首波紙本三倍券的民眾，15日起可以到指定通路領券，並開始消費；使用數位券的民眾，同樣從15日起就能累積消費，消費滿新台幣3000元就可以拿到2000元回饋。

三倍券第二輪預購期間自8日起至12日，還有1天時間可以參加，領券時間從7月22日到7月31日止。