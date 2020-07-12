三倍券綁數位1成民眾反悔！「跳車」轉預購紙本　3大優勢曝光

▲振興三倍券。（圖／行政院提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

三倍券預購人數已經超過1143萬人，其中紙本實體券的申購人數已逼近千萬大關，成為最多民眾選擇的領用方式。銀行透露，目前約一成客戶選擇綁定後「跳車」，可能轉去綁定別的業者或轉為預購紙本三倍券。

依據經濟部統計，截至11日晚間10時，三倍券預約人數突破1143萬人，光是11日就增加逾42萬人預購，其中紙本券預購人數有988萬592人，佔全體預約人數86.4%；綁定數位券人數約155萬3700人。實際上，三倍券預購首日紙本佔比就已達64%，銀行的早鳥或限定名額被搶光後，紙本佔比更是日日攀高。

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▲郵局發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

有銀行透露，目前約有10%客戶變心，改綁定其他業者或轉為預購紙本。金融比較平臺Money101經理呂芝穎指出，選擇紙本人數更多主要是因為有三大優勢，分別為易變現、可集資、可贈送，此外對有老人小孩的家庭來說，選紙本方便統一領取，一家人的紙本券湊在一起，方便購入高額用品，而且方便贈送。

另外，經濟部11日也公佈全台北、中、南、東各大商圈的加碼方案，搭配振興三倍券推出額外折扣、滿額禮，其中台北市腹地最大的天母商圈，祭出憑面額1000元三倍券可換面額1300元天母券，合作特約店家可享7折起優惠；台中市大甲商圈結合台中購物節，祭出消費滿 500 元獲得抽豪宅的抽獎機會；高雄市新鹽埕商圈推出黃金摸彩券；台東縣鐵花商圈則結合國旅旺季，推出熱氣球自由行抽獎，希望號召全民下鄉創造商機。