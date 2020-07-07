「前女友與狗不得進入」　星二代分手心情差訂製霓虹招牌放店內挨告

▲星二代把霓虹招牌「前女友與狗不得進入」放在餐酒館內挨告妨害名譽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

知名女演員的方姓兒子，今年初因和女友分手不愉快，上網訂購客製化霓虹招牌，寫上前女友的名字「前女友與狗不得進入」，放在自己開的餐酒館吧台上，讓熟識的客人拍照上傳IG，前女友得知自己竟被跟狗相提並論，憤而提告妨害名譽，但是前女友之後始終不到案說明，最後還遞狀撤告，台北地檢署7日處分不起訴這名星二代。

方姓星二代和演員母親過去常一起上電視綜藝節目，母親還曾提過，最擔心的就是兒子的個性太衝動，而年近30歲的方男，目前在台北市東區經營具有異國風情餐酒吧，也就是這起妨害名譽案的事發地點。

▲方男辯稱只是在打烊時打開訂製的招牌給朋友看，並非一直都放在店內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2020年初，方男的前女友指控，透過共同友人轉告，得知方男竟然用她的名字訂製霓虹燈招牌，寫著「前女友與狗不得進入」，並且直接放在店內吧台上讓客人看，前女友不能接受竟被和狗相提並論，嚴重妨害到她的名譽。

方男到案坦承，因為和前女友分手時，雙方鬧得不愉快，某天酒醉後，隨便上淘寶網站訂購了客製化的招牌，招牌分為2塊，1塊「前女友與狗」，另1塊「不得進入」，方男強調，招牌是要帶回家自己裝飾用的，但是因為曾經和友人提過這件事，所以招牌寄送到店內當天，就在打烊時後放在吧台上讓友人看，且沒有插電。

由於招牌到底有沒有點燈、是否其他客人可看到等疑點需要釐清，但檢警多次傳喚提告的前女友、雙方共同友人，都未現身，前女友甚至透過電話並遞狀表示決定撤告，檢察官最後只能處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

雙金女星涉詐遭起訴 沈時華誆製作《海角七號》音樂劇騙募資150萬元

複製悠遊卡「儲金翻倍！」2外籍女誤觸法不起訴 台灣夫妻詐114元要寫悔過書

香港女富商來台抽脂隆乳猝死 「手術中沒呼吸」醫審會鑑定1年結果出爐