宅男拒買4萬點數援交竟遭恐嚇　店員察覺有異報警攔阻

▲陳姓男子遭到網路緩交詐騙，並受恐嚇買4萬元遊戲點數，市警五分局及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名陳姓男子在網路上認識1名女子，雙方約見面，女方即要求他買4萬元遊戲點數，陳男心覺有異想取消見面，竟遭對方恐嚇將對其不利，嚇得陳男真的跑去超商買點數，店員見陳男神色有異，報請市警五分局警方到場介入關懷，才及時阻詐，保住陳男4萬元現金。

台南市警五分局開元派出所，7月8日晚上9時許，接獲北區開元路OK便利超商店員來電報案，稱民眾來店購買遊戲點數疑似遭詐騙，請警方前來協助。

警員陳慈祥、徐仲男接獲通報趕到現場，陳姓民眾表示，7月5日下午在Line上看到一名暱稱「唐婉雯」的陌生女子交友訊息，便主動加其為好友。8日晚上兩人聊天後，對方邀其見面援交，隨後以電話聯繫要陳男至超商購買40000元的遊戲點數並將序號拍照回傳，還提醒如遇店員詢問就說自己要玩遊戲用的。

陳男察覺有異想取消見面，沒想到對方竟出言恐嚇，如不聽從指示就要對他不利，陳男害怕聽從指示前往超商購買，由於陳男購買時神色有異，加上買高額點數，讓店員直覺有異，便通知警方前來了解。

經員警告知並解說網路交友詐騙細節，陳男始卸下心房說出實情，並感謝熱心店員及警方的及時協助阻詐。

警方呼籲民眾網路世界陷阱多，從未謀面的網友要求買遊戲點數或匯款，99％都是詐騙伎倆，一定要提高警覺，以免受騙。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯