大樓兩天2人接連出事！19歲女留學生「離奇死在屋內」…住戶嚇瘋不敢回家

▲19歲女留學生在澳洲離奇死亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

澳洲媒體9日報導稱，一名中國女留學生上月被發現在澳洲雪梨的一棟大廈內身亡，員警初步判斷其死因存在可疑之處。就在女生身亡前一日，另有一名男子從這棟大廈4層墜落。目前，警方正在調查女留學生身亡與該男子墜樓之間的聯繫。有一位該大樓的鄰居表示，「就住在樓下，真的毛毛的，不敢回家。」

據澳洲新聞網報導，身亡的中國留學生名叫潘麗群（音譯Liqun Pan），今年19歲。當地警方於6月28日在雪梨南部Wolli Creek的一棟大廈內發現了她的遺體，員警隨即封鎖現場，並對其身亡展開調查。當地時間週四（7月9日）早上警方證實，潘麗群的死因被視為可疑。

就在潘立群身亡前一日，另有一名男子從這棟大廈4層墜落。6月27日下午3點30分，當地的緊急救援人員趕到現場發現，一男子正躺在人行道上，身體多處骨折，頭部受傷。

對此，警方正在調查潘麗群的身亡與該男子墜樓之間的聯繫。不過，有網友爆料，墜樓男子是死亡女生的前男友。

目前，警方正呼籲潘麗群去世前曾與其見過面或對過話的任何人提供相關資訊，並希望在6月27日下午3點25分之前聽到或注意到大廈有異常情況的任何人致電以提供線索。

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