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萬壽路超毛「恐怖機車」！女友轉頭一看沿路狂哭　釣出一堆「受害者」嚇慘

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▲▼網友經過桃園萬壽路，遇到靈異狀況。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲網友PO文表示在桃園萬壽路，遇到靈異狀況。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社，下同）

網搜小組／董美琪報導

桃園市萬壽路是2017年「全台三大要命路段」之一，不僅坡度大、彎角多，曾在一年內發生上千起車禍，更奪走9條人命。一名網友日前在「靈異公社」貼出一篇「萬壽路遇鬼經驗」，表示自己曾經在女友從桃園往新莊，行經萬壽路卻遇到「恐怖機車」，讓女友當場一路大哭。該文釣出許多受害者，還有網友看完嚇慘，「X你X我收假路線……」。

萬壽路曾被網友推為「魔王路段」，原PO也寫道，自己從小就因為八字輕，身邊朋友也常一起經歷可以幫忙作證，「幾年前，我住在桃園，女友住在新莊，有天放假她來桃園找我，我們玩了一天，之後回到我住處……半夜女友突然醒來，想起隔天還要上班，叫我送他回去，記得哪天外面下雨，我騎摩托車反穿雨衣載她往新莊的方向。」

請繼續往下閱讀...

原PO因為從東部北上工作半年左右，對路不熟，只知道從桃園往新莊就要走萬壽路，「知道這條路的人應該都知道這條路上山前會分成兩條路，最後下山後兩條路又合成一條路，當時我選擇騎左邊那條萬壽路，騎著騎著女友似乎睡著了，就在感覺到開始下坡時……恐怖的事發生了。」

▲▼網友經過桃園萬壽路，遇到靈異狀況。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

「當我在過某個左彎的，很清楚看到右前方有一團白霧，突然往左往我車頭前衝出來，我以為只有我看到，沒想到我女友抱著我的雙手顫抖了一下，當下女友也看到了，猜說『可能是有人在燒垃圾吧！』。」

原PO繼續騎過兩個彎後，突然發現後方有一台摩托車跟在後面，「是跟很緊的那種感覺，於是我放慢速度靠邊，想要讓後車超過去，但是當我看後照鏡時，完完全全都沒看到有任何的車燈，可是摩托車的聲音非常清楚，就在我後面，清楚到甚至用聽的，就可以感覺那是一台破破爛爛的X爵125！」

這時後座女友開始不耐煩，忍不住回頭看，沒想到一轉回來瘋狂大哭，原PO說，「我邊騎車邊安慰她，心裡對著好兄弟說，只是路過，沒有其他打擾的意思，如果小弟打擾到，對您說聲對不起，小弟不是故意的，但是那台車仍然跟著我。」

因為下雨天也不敢催油門，只好一邊硬著頭皮騎，一邊默念南無阿彌陀佛，沒想到小情侶快騎到兩條路的交接處時，後面那台摩托車竟然加速，「很明顯地騎到了我的左手邊，而我卻很自然的反應轉頭往我的左邊看，我跟祂的距離非常非常近，左手把跟祂的右手把差十公分這麼近！我再次轉頭看了那台車才發現，那台車的車頭已經爛光光了，椅墊也都不見了，整台車就像報廢車一樣，恐怖的是沒看到人在騎！」

突然間，當原PO轉頭看路時，想再回頭看那台車時，短短一秒鐘摩托車不見了，「女友哭得更慘了，我立刻衝到最近的便利商店，我相信當晚住在萬壽路一段的住戶，應該都有聽到一台摩托車搭配著一位大哭、狂哭的女孩聲音經過吧！」

當天早上7點多，原PO返途又騎到萬壽路時，打算改走下面哪條路回去，「就在我剛騎近山路沒多久，看到了另一邊山路有警察跟救護車，一台倒在地上的摩托車就是那台X～爵～1～2～5」。原PO猜測，應該是當晚已經有人在那個路段車禍死亡了，但他經過卻沒看見，反而差點被抓交替。

▲▼網友經過桃園萬壽路，遇到靈異狀況。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

網友看完留言，嚇得說「那邊很陰啊！在我家旁邊而已」、「我也遇過一次！我也很不理智的想逃，還好朋友說騎慢點！但是感覺就在後面！還是聽了不回頭看才是正確的！」、「萬壽路常常看到無形的，很久之前在這發表過我自己看到無形的來抓活人的！」、「萬壽路收走我一位同事」、「之前我同事開車下班好像八點，他開很慢，引擎蓋突然自己掀起來，而且確定扣好都沒問題」、「我朋友也遇到，晚上往龜山方向騎上來，紅燈起步沒幾秒龍頭被往右拉，來個完美大地親親」。

還有同是「受害者」的網友說，「之前晚上騎在那條路上也看過，通常在山路車速都會快一些，突然看見前面有人突然衝出來，嚇到要剎車，剛好他快速過馬路，我索性沒撞到他，然後後照鏡一看，他過到另一邊沒有小路，是路邊圍欄翻過去是山崖……驚覺後，立馬衝回家。」

但也有人說，「騎了4年沒遇過，半夜常起霧」、「我同學住那30年，都沒聽他說過發生甚麼事」、「其實最可怕的是往新莊方向那支測速照相機」、「默念佛號是對的，道歉也是正確，有智慧，還有不要看祂」、「我讀銘傳大學時候，每天新莊龜山騎車通勤，我是看不到遇不到，可是每次看到路上都有告示牌說今年這路段死了多少人，然後還有一次看到家屬跟法師在路上招魂，就覺得他X的靠X」、「我家旁邊耶，走了那麼多年沒什麼感覺」。

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