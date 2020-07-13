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長江中下游將迎洪峰...部分站水位「超1998年」　大陸水利部：有能力應對

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記者劉亭／綜合報導

受到連日豪雨影響，長江中下遊水位持續上漲。鄱陽湖標誌性水文站星子站12日零時水位上漲，突破了有水文紀錄以來的歷史極值。對此，大陸水利署表示，防洪工程完備，可提供安全保障。

▲長江流域洪水災害。（圖／翻攝自人民日報）

▲長江流域洪水災害。（圖／翻攝自人民日報）

根據新華報報導，當前大陸南北方已全面進入主汛期，據大陸氣象水文部門預計，盛夏南北方均有多雨區，一些河流可能發生區域性較大洪水。颱風也可能對東南地區和華南沿海產生影響。近幾日，有一些河流站點已超過1998年長江洪災的水位。

水利部水文情報預報中心主任孫春鵬說，已建成了比較完備的水利防洪工程體系，即使發生1998年那樣的洪水，也有能力應對，為人民生命財產安全和國家經濟社會發展提供有力的水利安全保障。

▲長江流域洪水災害。（圖／翻攝自人民日報）

長江水利委員會預測，未來2到3天，長江中下游各江段將迎洪峰，洪峰將相繼通過中下游幹流各個江段，漢口、九江、大通等主要控制站的洪峰水位均將位居歷史前列。

受持續強降雨影響，11日8時至12日8時，長江流域內有13站超歷史最高水位（其中12站位於鄱陽湖湖區及尾閭）、11站超保證水位、88站超警戒水位，主要分佈在長江中下游幹流、鄂東北水系、洞庭湖、鄱陽湖湖區及水系、雅礱江上游、大渡河上游、下游支流水陽江、巢湖等。

大陸國家主席習近平12日表示，多地出現嚴重洪災，造成人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻，已進入防汛的關鍵時期。各級黨委和政府要壓實責任、勇於擔當，各級領導幹部要深入一線、靠前指揮，組織廣大幹部群眾，採取更加有力有效的措施，切實做好監測預警、堤庫排查、應急處置、受災群眾安置等各項工作，全力搶險救援，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

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