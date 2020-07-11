▲ 新北金山衛生所新建工程開工，2021年底完工啟用。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜11日為金山區衛生所主持動土儀式。在原址重建的金山衛生所為一地上5層、地下1層的嶄新建築，樓地板總面積約680坪，工程總經費9千餘萬元，預計2021年底竣工。未來除可提升金山區居民公共衛生服務，並將連結社區照顧服務資源，守護北海岸民眾健康的好鄰居。

侯友宜表示，金山區衛生所原址廳舍自1982年使用至今近40年，不僅建築物老舊、空間狹小，已不敷需求，且樑柱龜裂影響建物安全。經衛生局積極向衛福部爭取「前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」經費補助，順利於現址興建新大樓。

▲ 金山區衛生所原址廳舍自1982年使用至今近40年，不僅建築物老舊、空間狹小，已不敷需求。

侯友宜說，未來的金山衛生所將以嶄新面貌提供優質的健康服務空間。除規劃大廳、診療室、兒童預防保健室、哺集乳室等完善公衛醫療照護空間，也導入AIoT科技，從量測、看診、衰弱篩檢、照護評估、運動處方，可同步建立一套個人的完整健康資料，藉由雲端系統提供衛生所及醫院專科醫師的聯合判讀，甚至應用在居家照護等遠距醫療，將衛生所打造成智能健康照護平台。

衛生局表示，由於金山區65歲以上長者高達16.7%，社區老化嚴峻。因此，興建中的金山衛生局將設置長期照顧管理中心，提供個案包含居家醫療、居家護理、居家復健、居家服務、日間照顧、輔具租借及臨托等多元性服務，另規劃日照中心、有FU長照站、長者運動空間，並於頂樓增設療癒性可食農場，將衛生所打造成長期照顧一站式整合性服務中心。

▲ 金山區衛生所將設置長期照顧管理中心。

面臨高齡社會，新北市全力推動「新北醫動養」願景工程，透過改造衛生所，以智慧醫療、長者運動及在地安養的策略，整合醫療、保健及長照建立健康照護網，推動高齡友善環境，提升在地民眾醫療保健品質及提供長者樂齡健康活動空間，增加高齡長者健康平均餘命並提升生活品質。

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▲ 新北市金山區衛生所興建後模擬圖。