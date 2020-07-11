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第六大隊石門分隊新建廳舍落成啟用　新北共有6處消防分局正興建中

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▲ 第六大隊石門分隊新建廳舍落成啟用 新北共有6處消防分局正興建中。（圖／新北市消防局第六大隊提供）

▲ 第六大隊石門分隊新建廳舍落成啟用，新北共有6處消防分局正興建中。（圖／新北市消防局第六大隊提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府消防局為提供更好的消防服務與提升救災救護效能，第六救災救護大隊石門分隊將以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務給石門區域的市民，在11日上午11時10分，在石門區中山路64-1號舉行落成典禮，由市長侯友宜主持。

消防局表示，石門地區為新北市最北端的行政區，為提升新北市石門地區救災救護效能更顯重要，而石門分隊現有廳舍老舊空間狹小，為提昇救災救護效能及為民服務品質，保障民眾生命財產之安全，特規劃興建石門分隊新廳舍，除提升消防同仁備勤品質外，並加強結構抗震能力，以於重大災害發生時提供備勤支援。

消防局指出，本新建工程基地面積計2037平方公尺，興建地上3層之鋼筋混凝土結構建築物，空間規劃為地上1樓大型車停車空間及值班室、2至3樓辦公室，總樓地板面積為1352.2平方公尺，總工程費4780萬5547元整，本工程由許澄榮建築師事務所設計監造、菁木營造有限公司承攬。

▲ 第六大隊石門分隊新建廳舍落成啟用 新北共有6處消防分局正興建中。（圖／新北市消防局第六大隊提供）

▲ 第六大隊石門分隊興建一符合生態、節能、減碳、健康原則。

消防局說，興建一符合生態、節能、減碳、健康原則，依綠建築取向進行設計，以達省能源、省資源、低汙染之綠建築，建構舒適、健康、環保的消防辦公大樓。廳舍針對消防救災特殊需求及空間機能做完善之規劃設計，除提供現代化、多元化之消防隊使用及訓練空間外，更能提升消防救護之工作效率。

新北市政府正逐步改善消防老舊廳舍，自市長侯友宜上任以來，2019年開始共有6處消防分隊正在興建中（國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程、第七大隊中和中隊暨分隊新建工程、第五大隊、中隊暨車輛保養中心興建、大埔分隊新建工程、萬里分隊分隊新建工程及坪林分隊及市民活動中心新建工程）。

另外還有2處規劃中（鳳鳴分隊、淡海分隊），消防局戮力以嶄新的面貌面對新北市市民，全新的消防廳舍展現出市府對地方安全的重視，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，打造「安居樂業」的新城市。

在防疫方面，侯市長也感謝第一線防疫人員的辛勞，這段時間，新北市8個防疫分隊已運送新冠肺炎患者，任務辛苦、危險、壓力又大，最辛苦的防疫專責消防夥伴，一起加油，繼續努力才可以做到萬無一失，創造幸福的家園。

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▲ 第六大隊石門分隊新建廳舍落成啟用 新北共有6處消防分局正興建中。（圖／新北市消防局第六大隊提供）

▲ 第六大隊石門分隊新建廳舍落成啟用 新北共有6處消防分局正興建中。（圖／新北市消防局第六大隊提供）

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