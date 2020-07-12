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還有機會！「首辦郵政VISA卡」綁三倍券加碼倒數　最多拿800元回饋金

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▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政推出三倍券加碼優惠。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

還有機會！行政院推出振興三倍券，中華郵政也加碼推數位綁定優惠，在14日日前，若透過「振興三倍劵」專區，首次申辦「郵政VISA金融卡」，並於9月底前消費累計滿3000元，就可享首刷禮500元，前9萬名再加碼回饋金300元，等於每人最多可享800元回饋。

中華郵政表示，凡於7月14日前，首次申辦郵政VISA金融卡（含原持郵政晶片金融卡轉換郵政VISA金融卡）之儲戶，透過中華郵政全球資訊網「振興三倍劵」專區，選擇綁定新申辦之「郵政VISA金融卡」，並於109年7月15日至9月30日間累計消費滿3,000元，可享滿額首刷禮500元。

請繼續往下閱讀...

另外，也可參加郵政VISA金融卡友綁定數位振興三倍券，累積消費滿3,000元之前9萬名加碼回饋金300元活動，最高可享800元回饋。

▲▼中華郵政,郵局,郵件。（圖／記者張一中攝）

▲首次申辦金融卡最多可得800元回饋。（圖／記者張一中攝）

中華郵政指出，郵政VISA金融卡申辦手續簡便，年滿16歲之儲戶可攜帶國民身分證、儲金簿及原留印鑑（滿16歲之未成年人另需檢附法定代理人父母雙方或監護人國民身分證及同意書）至各地郵局申辦；為滿足民眾即時用卡需求，中華郵政公司已於全國521處郵局提供即時發卡服務。

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