台中南天宮遶境發放白米　馬英九出席有獎徵答還酸了中央：三倍券等太久

記者鄧木卿／台中報導

台中市南天宮關帝廟11日起連辦2天遶境發放白米活動，預計發出5萬斤給弱勢家庭，前總統馬英九也到場主持起駕儀式，他說，大家愛拜廟總要知道廟的歷史，當場有獎徵答，出了幾題關公和媽祖的問題，被問到廟方佈施白米一事，馬說，大家等著拿三倍券等得太久，有點焦慮，今天發白米正是時候。

▲▼馬英九出席台中南天宮，參拜關聖帝君，並致贈主委紅包。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

馬英九上午8點20分即抵達南天宮關帝廟，在主委吳光雄等人陪同下，稍事休息後再參拜，馬說，南天宮成立70年，和他同年，而白米佈施則有60年，不但是地方信仰中心，更是重要的社會福利中心，而吳主委以前曾擔任過婦產科醫師、醫美醫師，不論是什麼工作，都是濟世救人，他非常感動。

▲▼馬英九出席台中南天宮關聖帝君遶境起駕儀式。

被問到南天宮白米佈施一事，馬英九還酸了一下中央，他說，疫情期間，大家經濟都受到衝擊，尤其是中低收入戶家庭，雖然政府實施三倍券，但是大家等了很久，都還沒拿到，有點焦慮，剛好廟方有發放白米，正是時候。

馬英九參拜完說，他不是無聊的人，也是有聊的人，因此主動要有獎徵答，詢問了關公本名？出身哪省？以及和媽祖相比，該比較年輕等，輕鬆氣氛也讓在場民眾笑聲不斷，他說，大家愛拜廟，也該了解廟的歷史，他還要大家多多準備考古題，下次再來問。

台中南天宮關帝廟11日早上6點10分開始，依循古禮迎神並舉行獻敬禮儀，並由前總統馬英九、主委吳光雄、台中副市長黃國榮及各級民意代表等團拜後，在廟外進行起馬炮起駕大典。

▲馬英九親切和長輩們握手打招呼。

吳光雄說，南天宮從2018年開始遶境佈施白米，主要用意是透過發放白米，散播愛心，推廣關帝聖君忠孝節義、五倫、五常和四維八德的精神。

▲台中多名民代出席南天宮參拜。

起駕儀式包括南天宮神娃團、神將團、戰鼓、醒獅團、花鼓陣、哨角隊等依序表演，相當熱鬧，廟方以車隊方式全程遶境，為配合防疫還安排神明加持過的灑淨車，為大眾祈福，沿途行經北區→太平→大里→東區，發放5萬斤白米給全國弱勢家庭、低收入戶、獨居老人、雙老家庭、邊緣戶等，第一天發放站在北區尾張仔福德廟、太平中聯五金百貨和太平南天明聖宮。

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