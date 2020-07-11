台61線大園段小貨車瞬間成「火車」　2人及時逃出北上車道封閉半小時

記者沈繼昌／桃園報導

台61線桃園市大園區北上35.1公里處，10日下午一輛小貨車突然冒出大火，車主查出車況有異時立即下車查看，但整輛小貨車已陷入火海，現場濃煙瀰漫，消防人員趕抵灌救，警方則封閉北上路段半小時，所幸車上2人及時逃離未遭波及，但小貨車已燒成廢鐵，警消正調查起火原因。

▲台61線桃園市大園區北上路段10日下午一輛小貨車突然竄出大火，車上2人所幸及時逃生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線大園區北上35.1公里處10日晚間小貨車突然竄出大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據大園警分局指出，10日晚間6時30分接獲報案，台61線北上35.1公里處有火燒車事件，潮音派出所派員到場處理，1輛小貨車在高架橋路肩處燃燒，因火勢強勁，警方立即封閉北上路段，避免後方車輛誤闖造成危險，車上2人已自行脫困並未受傷。

▲台61線大園區北上35.1公里處10日下午小貨車竄出大火，消防人員灌救中彈小貨車已燒毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局出動4輛消防車、12名警消灌救，起火點位於小貨車後車斗處，消防人員立即拉出水線灌救，雖僅10餘分鐘撲滅大火，但小貨車與車斗上之機械器具已燒成廢鐵，殘火在晚間7時許被撲滅，至於起火原因正由警方與消防局鑑識人員調查中。

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