端午連假發生死亡車禍+火燒車　台61線彰化段恢復取締測速

▲彰化縣警方恢復台61線測速。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台61西濱公路彰化段，4月25日區間測速設備韌體異常全部暫停使用，至今已經2個月，沒想到在端午連假期間發生死亡車禍、火燒車等嚴重交通事故，為此彰化警方從即日起恢復執行不定時測速勤務，並於易肇事下坡及轉彎路段前裝設LED太陽能爆閃燈，提醒用路人務必減速慢行。

彰化交通隊表示，台61線彰化路段於端午節連續假期期間，連續發生死亡車禍、火燒車等多起嚴重交通事故，尤其以發生於6月25日深夜23時6分，蔡男駕駛與李姓移工載滿蛋的大貨車行經線西鄉台61線169公里北上線西路段，不明原因自撞快慢車道分隔島後再撞路標門架，2人送醫後不治身亡。

▲彰化縣警局交通隊到場現勘。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

交通隊指出，區間測速目前全部停用，因此於該肇事地點（下坡、轉彎路段）前裝設LED太陽能爆閃燈，提醒用路人減速外；超速行駛易造成嚴重交通事故，將由交通警察隊派員於台61線北上路段，擇適當地點執行測速勤務，協調監理單位輔導營大貨業者裝設LDWS（車道偏移警示，防嗑睡系統），由交通隊協調車輛管理公路監理機關辦理。

▲台61線測彰化路段。（圖／彰化縣政府提供）

大隊長林世明也提醒大貨車司機長途行車，易分心，未來將透過警廣案例宣導，開車前務必養足精神，切勿疲勞駕駛，同時強調「交通執法不是目的，而是防止交通事故再次發生的手段」，若是車速超過90公里，開罰一律從3,000元起跳，請用路人切勿心存僥倖。

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