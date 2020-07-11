詐騙集團教訓黑吃黑內鬼　囚禁車手凌虐36小時「打火機烤小鳥」樣樣來

▲已張姓男子為首的詐騙集團，去年11月懷疑黃姓車手私吞12萬元贓款，竟私自囚禁痛毆，還以打火機烤下體等方式凌虐長達36小時。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

以張姓男子為手詐騙集團，旗下黃姓車手去年被懷疑侵吞12萬元贓款，張唆使黃姓、翁姓、詹姓與1名17歲少年將黃囚禁，期間痛毆逼迫吐出贓款，還恐嚇否則「把你活埋、逼女友賣淫」，甚至以打火機「烤小鳥」等方式凌虐長達36小時，警方據報後將黃男救出，並逮捕張等4人到案，桃檢偵結依恐嚇取財等罪嫌提起公訴。

檢警調查，黃姓男子是28歲張姓男子組織詐騙集團旗下車手，去年11月間黃男勿將騙來的贓款12萬元誤交給另一個詐團人員，張質疑黃故意侵吞贓款，去11月13日下午5時許唆使19歲黃姓男子、18歲翁姓男子、21歲詹姓男子與1名17歲少年在中壢區將黃男強擄上車，載到桃園區某處偏僻空地，要黃男自己套上塑膠袋，眾人朝其拳打腳踢痛毆一頓，還以煙蒂燙其手腳凌虐。

黃男遭恐嚇說「若不交出贓款就活埋」、「將其女友送去賣淫」…後來逼迫黃男打電話給爸爸索討20萬元未果，翁男搶走黃手機與1千元現金，張男指示下屬找地方繼續拘禁黃，因詹男擔任房仲工作，主動建議手上剛好有業主委託求售公寓，可充當囚禁黃男處所，當晚黃男被帶到位於八德區的公寓繼續囚禁。

其中同夥的黃姓男子逼迫被囚禁的黃男吐錢，命其脫下褲子與內褲，竟以打火機燒烤其下體，黃痛到哀嚎不斷求饒，但仍遭火燒好幾分鐘，翌日清晨，詐團成員紛紛昏睡，黃男趕快打電話報警求救，清晨6時許警方破門攻堅，將黃男救出，將現場看守的詹男與翁男2人逮捕，並循線拘提張男、黃南與少年到案。

檢警偵訊時查出，黃男遭拘禁期間除遭凌虐外，還被逼從事電信詐騙，向一名婦人詐騙得款12萬元，但張男則全盤否認，其餘同夥則有人坦承部分犯行，檢警經鑑識，將到案人員手機通訊內容還原與比對證詞，確認張男擔任詐騙集團指揮工作；檢方認為張等4人犯行明確，偵結依恐嚇取財罪嫌提起公訴。

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