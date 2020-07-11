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停車糾紛...她跑門口巨音怒嗆：睡兩個管理員妳是不是賤！　超慘判決出爐

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▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲花花被判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／花蓮報導

一名女子「花花」（化名）日前與另名女子「小雨」（化名）發生停車糾紛，竟然就在公共場所，直接怒罵對方：「討客兄」、「睡兩個管理員妳是不是賤」等語，行徑非常誇張。對此，花蓮地院審理後，依法判花花4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，花花因為停車糾紛，對小雨心生不滿，竟然就基於公然污辱、誹謗之犯意，再住處前接連出口辱罵對方，「你用假警察來騙我」 、「睡兩個管理員妳是不是賤」、「不要臉」、「討客兄」、「賤女人」等語。對此，花花辯稱，自己是轉向電梯自言自語，且沒有指名道姓，當時喝酒講話也不清楚。

不過，法官勘驗錄音結果等證據後發現，花花當時的音量巨大，顯非自言自語，因此不採信其說詞。此外，法官審酌，花花僅因停車糾紛，就公然說小雨不要臉、甚至還汙衊對方與2管理員發生關係、叫假警察，而貶抑小雨名譽，所為實有不當，且未見其有悔悟之心，依犯誹謗罪，判她有期徒刑4個月，如易科罰金得以1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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