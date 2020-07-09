抱怨鄰居太吵！台女諷「越南太太聽不懂」　夫心疼…求償46萬



▲胡姓男子不捨妻子因噪音問題遭鄰居羞辱，對鄰居求償46萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女子與樓上鄰居長期因噪音問題發生爭執，她認為對方屢勸不改又不肯溝通，於是在社區討論區留言「現在會說我們的話了喔。妳不是說聽不懂也不會說，蛤，笑死」、「妳這個越南太太沒住多久還沒身份的說話那麼大聲喔，好笑，妳依親的還那麼自大」，遭譏諷的越南籍妻子的丈夫忍不下去，告對方妨害名譽並求償46萬。法官審酌後，認該留言的確帶有輕蔑、鄙視的意涵，貶抑其社會評價且不具善意，判賠2萬元。

竹北胡姓男子向法官表示，自己的妻子是越南人，由於妻子的親人來台依親與他們同住在7樓，屢遭6樓鄰居抱怨產生噪音，即使家中已加裝隔音地墊、防音條等降低噪音，仍遭6樓鄰居抱怨，甚至在未查證噪音來源的情況下，就在社區的LINE群留下歧視妻子的文字。



居住6樓的鄭女社區LINE群發言：「現在會說我們的話了喔。妳不是說聽不懂也不會說，蛤，笑死」、「妳這個越南太太沒住多久還沒身份的說話那麼大聲喔，好笑，妳依親的還那麼自大」等話，胡男認為鄭女的發言帶有歧視新住民家庭、貶損等評價，侵害他們的名譽權，求償46萬元；同時胡男還要求，鄭女應在社區留言版、LINE群、社區入口及電梯等處張貼道歉公告，並停止阻擋電梯、大聲吼叫、言語謾罵，污辱原告、社區LINE群組謾罵等騷擾行為，更不得在未經查證下就認為是7樓製造噪音。



鄭女坦承於LINE群發文，但表示是因胡男等人腳步聲非常大，且溝通遭拒，她向法官表示，自己不認識胡男等3人，他們從2017年搬過來後就一直製造噪音，也不跟她談，他們說聽不懂國語，她才會失控發言，且先前胡男家在加工的時候，有摔過行李箱重物，半夜也一直敲敲敲，2020年5月胡男一家人搬走後，家中又變回安靜。



法官審酌，鄭女留言帶有輕蔑、鄙視的意涵，貶抑胡男妻子的社會評價，不具善意，也不是適當的評論，已足使名譽遭受損害，應負侵權行為之損害賠償責任。但法官認，雙方均非公眾人物，因噪音問題在群組對話時產生口角，審酌雙方社經地位及收入，判鄭女應賠2萬元。而針對要求被告張貼道歉公告一事，法官認，判決經網路公告後已足以回復名譽，因此駁回原告請求張貼道歉公告。

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