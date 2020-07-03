男神吳奇隆現身電影首映　追星粉絲突然大罵「訟棍」撞成一團

▲吳奇隆去年現身讚聲國片首映會時，台下粉絲因私怨鬧成一團。（圖為資料照／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

劉姓男子去年8月間，追星跟到台北市信義區影城參加電影首映，台上包括男星吳奇隆與電影導演、演員眾星雲集，劉男卻在台下和吳姓女子起衝突，2人為先前舊怨發生肢體接觸，吳女控告劉男故意撞傷她，還罵她「訟棍」，但是因為雙方各執一詞，影城大廳監視器又沒拍到衝突過程，台北地檢署3日第2度處分不起訴劉男。

2019年8月28日，國片《第九分局》在信義區華納威秀舉辦首映會，男主角邱澤、女主角溫貞菱，監製王鈞、導演王鼎霖赴子都到場，大咖男神吳奇隆也以嘉賓身分出席讚聲，吸引不少粉絲聚集一睹光彩，不過就在台上星光閃閃之際，台下角落卻有2、3個人起了衝突。

▲《第九分局》首映會眾星雲集。（圖為資料照／記者季相儒攝）

原來是過去就有訴訟糾紛的劉男和吳女，都因為追星而狹路相逢，吳女指控，劉男在首映會現場，故意衝撞她，害她身上多處挫傷，還在大庭廣眾下罵她「訟棍」，控告劉男涉嫌傷害、妨害名譽等罪，劉男則喊冤，自己才被撞傷的人。

北檢首度偵查時，調閱監視器畫面認為2人在角落發生衝突，沒有明顯拍到經過而處分不起訴。經再議高檢署發回，檢察官再次傳喚雙方到庭，2人仍各執一詞，並且都說監視畫面其實沒有拍到他們衝突過程，因此再次處分不起訴。

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