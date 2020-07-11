復興航空墜基隆河「5年空難」解密　機長關鍵錯誤指令曝光！鑑識員瞬間心涼

圖、文／CTWANT

2015年2月，復興航空235號班機墜毀在基隆河，造成43死15傷慘烈空難意外，震驚國內社會。當時原以為是飛機的機體故障，機長奮力拉抬機身，避免飛機撞向市區，傷害到更多市民；但在經過解密黑盒子後，真相大逆轉，機師從英雄變狗熊。原來發生空難的關鍵，問題是出在機師的判斷失誤，尤其從在黑盒子紀錄中，機師關鍵的「錯誤指令」，讓鑑識人員聽了倒抽一口氣，瞬間心涼。

復興航空235號班機當年的空難，飛機墜毀前，機翼呈90度角擦撞高架橋計程車的畫面，至今令人印象深刻。但《國家地理頻道》去年11月，在YouTube上發布分析空難發生的影片時，發現當初駕駛該飛機的廖姓機長，在第一時間察覺二號引擎警告音響起時，竟然喊出「解除自動駕駛」這指令，讓鑑識人員當場聽了全都倒抽一口氣，不敢相信他怎麼會做出這個判斷。

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▲復興航空235號班機墜毀在基隆河，釀成台灣首宗飛機墜河事故 。經過黑盒子解密，發現釀成意外的關鍵，在於機長的判斷錯誤。（圖／周刊王提供）

影片中解釋，當螢幕顯示飛機的二號引擎異常時，理應該由機師交互檢查，但當時機長竟然直接跳過檢查動作，自己決定關閉一號引擎，導致兩具引擎全都失去動力，儘管副駕駛察覺有異，有提醒要交互檢查，但機長卻無視副機師的意見，就這樣直到墜機前，機長發現大事不妙，這才驚喊「我關錯引擎了」，但脫口而出沒多久，飛機就墜毀了。

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