宅神15字神回「9頭身美女議員」養眼照　網友加碼歪樓

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

曾經擔任模特兒、主播的國民黨台北市議員鍾沛君，最近趁著台北市議會休會期間，與好友到綠島度假，並在臉書大曬多張比基尼辣照，展現好身材。對此「宅神」朱學恒昨天（10日）晚間在臉書分享鍾沛君的泳裝照，並打趣下註解：「欺世盜名，這尺寸我覺得不對【推眼鏡】」，引來網友跟著評論，大家越講越歪樓。

▲國民黨台北市議員鍾沛君最近到綠島遊玩，分享穿著養眼比基尼照片。（圖／翻攝臉書）

議員鍾沛君擁有179公分的高挑身材，在擔任台北市議員前，曾經做過新聞台記者、主播，因為身高夠高，大學時期還簽約做過模特兒，並拍過知名歌手的MV。最近她趁天氣好，議會又休會，索性展開「報復性旅遊」，穿著綠色火辣比基尼暢遊綠島，大秀火辣好身材。

▲▼國民黨台北市議員鍾沛君最近到綠島遊玩，分享穿著養眼比基尼照片。（圖／翻攝臉書）

而鍾沛君的比基尼照片曝光後，引發「宅神」朱學恒轉傳，直說「這尺寸我覺得不對」；網友看到後在底下回應「感覺有點憋」、「泳衣繩綁太緊，南半球都跑出來了」、「內衣廠商還不快發通告」，但也有網友認為議員放送養眼照，已經誠意滿滿，讓人感受到夏日的青春活力。

▲國民黨台北市議員鍾沛君最近到綠島遊玩，分享穿著養眼比基尼照片。（圖／翻攝臉書）

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