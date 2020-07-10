公車上斬首「生吞眼球」啃心臟！警呆看4小時　華裔食人男判無罪

▲華裔男子李偉光犯下巴士殺人慘案。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

加拿大2008年發生一起驚悚命案，當時40歲的華裔男子李偉光，從曼尼托巴省（Manitoba）的小鎮埃里克森（Erickson）搭上灰狗巴士後，突然拿出預藏的藍波刀刺死鄰座男乘客，接著不僅割下他的頭顱，還將死者的雙眼及心臟生吞下肚。奇怪的是，大批警力包圍巴士後，卻沒有任何後續動作，竟待在原地看凶手表演4小時的「食人秀」。

據了解，從大陸北京移民至加拿大的李偉光，於2008年7月30日搭上1班由艾德蒙頓（Edmonton）開往溫尼伯（Winnipeg）的灰狗巴士，上車後他先坐在前排座位，直到巴士抵達一處休息站後，隨即往後排走去，並坐到22歲男子麥克林（Tim McLean）隔壁，接著突然抽出長刀往對方的頸部、胸部猛刺。

乘客目睹慘案發生，當場嚇得驚聲尖叫，巴士司機也趕緊把車停在路邊，並和旅客一起下車避難；驚悚的是，李偉光殺人後，竟然將死者斬首，並向車外乘客展示被害者頭顱；當時巴士司機和另名卡車駕駛一度試圖上車營救，隨即遭李男揮舞長刀驅趕，2人只好暫時退回車外，不料更血腥的一幕隨之上演。

目擊者指出，李偉光把人逼退後，便緩緩走回被害人屍體，同時不斷把玩著手上頭顱，過了一會似乎覺得有些枯燥乏味，竟然陸續將死者雙眼、舌頭、雙耳、心臟等部位割下，並將部分器官生吞下肚；誇張的是，當地警方早早就趕到現場，目睹凶手不斷玷污屍體，卻沒有及時阻止，僅在一旁待命觀看他吃人。

案發後4小時，李偉光企圖從車內的逃生窗逃跑，才終於被警方壓制，一場恐怖食人秀宣告落幕。警方應對引發爭議，加拿大皇家騎警解釋，由於被害人當時明顯死亡，已失去救援意義，若強行攻堅恐怕會造成警員受傷，所以才沒有立即行動。雖然犯下殺人重罪，但李偉光被鑑定出患有精神分裂，最後獲判無罪，不過必須進行強制治療。

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