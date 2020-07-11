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週末熱炸12縣市高溫警訊　大台北、花東恐飆38度

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中央氣象局針對全台12縣市發布高溫警訊，民眾外出應慎防熱傷害。

▲中央氣象局針對全台12縣市發布高溫警訊，民眾外出應慎防熱傷害。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

週末天氣一如往常的「熱」！中央氣象局針對全台12縣市發布高溫警訊，其中大台北、東部縱谷、內陸甚至可能會飆出38度高溫，民眾外出應慎防熱傷害。

中央氣象局指出，受太平洋高壓及西南風沉降影響，今（11日）白天花蓮縣縱谷、台東縣、台北市盆地、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；而新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣為黃色燈號。

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氣象局提醒民眾，應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

中央氣象局針對全台12縣市發布高溫警訊，其中大台北、東部縱谷、內陸甚至可能會飆出38度高溫。（翻攝自中央氣象局官網）

臉書粉專「天氣即時預報」指出，這週天氣相當穩定，在太平洋高壓控制的盛夏時光，維持「熱、驟雨、午後雨」的三個重點，其中平地高溫均在33度以上，且「內陸、大台北、東部縱谷」甚至有36至38度的高溫，而清晨及上午南部沿海平地注意「很零星」的驟雨，粉專提醒，由於高壓增強，午後雷雨局限於「山區、北北基局部區域、宜蘭」，總量也變得不多。


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